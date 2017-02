"Fotografie segnanti", il gruppo Facebook che prende in giro i creduloni del web

Continua a collezionare like il gruppo Facebook "Fotografie segnanti " grazie agli inediti abbinamenti tra foto di personaggi famosi e didascalie completamente fuori contesto. L'obiettivo non è solo quello di strappare qualche risata ma dimostrare che non sempre quello che compare sui social è necessariamente vero, anche quando viene presentato con tono serio e autorevole. Così il leader della Lega Nord Matteo Salvini si "trasforma" in Alberto Tomba, il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli "diventa" Lou Reed e Mara Maionchi l'alter ego della cancelliera Angela Merkel. Il risultato è esilarante.

Tgcom24 ha intervistato Nicolò Guadagnini, uno degli amministratori della pagina, per scoprire com'è nata e cosa c'è dietro i quasi 250mila fan raccolti in circa due mesi di vita.



Com'è nata la pagina Fb "Fotografie segnanti"?

La pagina è frutto di uno "scherzo": c'era una foto di Enzo Iacchetti vestito in modo elegante che poteva ricordare un politico, così ho creato una didascalia con quel tema e l'ho pubblicata. L'idea di base è quella di prendere in giro in maniera leggera le persone che credono ciecamente a tutto quello che vedono girare sui social network.



Perché avete scelto questo nome?

L'idea era di postare foto che, "segnassero" l'utente, sulla base della frase che si sente spesso: "Queste sono le foto che hanno segnato un'epoca".



Chi vi segnala le immagini?

Le foto e le didascalie sono prodotte per un buon 95 per cento dagli utenti della pagina che le pubblicano nel nostro gruppo (che però è accessibile solo tramite invito degli admin o da un utente all'interno).



Chi scrive le didascalie?

Noi amministratori siamo tutti lavoratori o studenti. A turno dedichiamo un po' del nostro tempo libero al mantenimento della pagina, alla selezione delle foto, all'invenzione dei post.



Da quanto tempo esiste la pagina?

Non da molto, è abbastanza recente: la pagina esiste da metà dicembre. Ma nonostante questo ha già quasi 240mila fan.



È solo un hobby o anche una fonte di introiti?

No, al momento lo facciamo solo per divertirci. Nessuno lucra sulla pagina.