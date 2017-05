"Fidget Spinner", il nuovo gioco-mania dei ragazzini

La versione più venduta del "Fidget Spinner", venduto a pochi euro, è la versione "Bat". Questa nuova tipologia di giochi, come anche il famoso "Bottle Flip", deve parte del proprio successo ai social network e a YouTube, dove i video in cui questi oggetti sono protagonisti diventano virali. Insieme allo smartphone, quest'oggetto è attualmente compagno inseparabile dei ragazzi, ma ne è vietato l'utilizzo in classe.



I diversi cuscinetti regolano la vibrazione, il rumore e il tempo di rotazione del fidget che porta a un feedback sensoriale unico. L'invenzione è stata brevettata nel 1997 da Catherine A. Hettinger negli Stati Uniti. Il brevetto scadde e per questo molti produttori hanno iniziato a creare scatti rotanti in una varietà di forme e design diversi. Nella primavera del 2017 la popolarità del fidget spinner ha cominciato a crescere notevolmente. Il New York Post afferma: "I cosiddetti scatti rotanti, giocattoli anti-stress con poca tecnologia e basso prezzo, sono una grande moda che spazza il paese, e i negozi non possono tenere in scorta perchè finiscono subito".