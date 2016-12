10 aprile 2015 "Due in uno", la vita è più facile con le piccole e ingegnose comodità Un attrezzo da giardinaggio che si trasforma in apribottiglia. Un annaffiatoio che diventa un secchio. Non c'è limite alla fantasia Tweet google 0 Invia ad un amico

07:55 - Un bicchiere che di notte si illumina e diventa una lampada. Una paletta che si trasforma in apribottiglia. Sono alcuni degli oggetti "2 in 1", che rendono la vita decisamente più semplice. A volte basta poco per circondarsi di piccole (e ingegnose) comodità. A voi il piacere di scoprire il loro doppio uso.