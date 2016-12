"Devi dimagrire", Miss Islanda rinuncia ad un concorso di bellezza

"Sei troppo grassa, dovresti dimagrire". Questo il consiglio dato dal patron del concorso di bellezza Miss Grand International a Miss Islanda, la ventenne Arna YR Jónsdóttir. "Dovresti saltare la colazione e mangiare solo insalata", precisano dall'organizzazione dell'evento. Ma la giovane non si fa condizionare e decide di non partecipare al concorso in programma a Las Vegas.