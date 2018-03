“Amano le loro armi più dei nostri figli”: l’attacco di Eminem alle lobby

Il rapper di Detroit torna a far parlare di sé. Dopo le critiche al presidente Donald Trump e ai suoi sostenitori in occasione dei Bet Hip Hop Awards nel 2017, Eminem ha infiammato il palco degli iHeartRadio Music Awards con un’invettiva contro la National Rifle Association, l’organizzazione a difesa dei possessori d’armi da fuoco degli Stati Uniti. Il rapper infatti ha deciso di aggiungere alcuni versi all’inizio del brano Nowhere Fast, in cui critica apertamente l’operato dell’NRA, accusando l’associazione di anteporre i propri interessi alla sicurezza pubblica. A introdurre la performance dell'artista è stato Alex Moscou, uno dei sopravvissuti della strage di San Valentino avvenuta nel liceo di Parkland, in cui sono rimaste uccise diciassette persone.