Tezenis: con Barcelona il reggiseno diventa dinamico

Barcelona ha una leggera imbottitura che modella il seno e conferisce una forma più arrotondata: Barcelona diventa quindi adatto ad ogni fisicità con una proposta che va dalla 2B alla 4B.

Un reggiseno eclettico e dinamico per chi non vuole lasciarsi trascinare dagli eventi, ma viverli da protagonista: proprio come Annalisa, la cantautrice icona pop della musica italiana, che sarà la protagonista della campagna istituzionale Italia per il lancio accompagnato dalle note del suo brano di successo Bye Bye on-air per un mese.