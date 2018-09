Sulla passerella di Tod s la parola d ordine è: eleganza

Sulla passerella di Todʼs la parola dʼordine è: eleganza Showbit/Mondadori Portfolio 1 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 2 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 3 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 4 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 5 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 6 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 7 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 8 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 9 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 10 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 11 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 12 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 13 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 14 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 15 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 16 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 17 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 18 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 19 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 20 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 21 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 22 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 23 di 24 Showbit/Mondadori Portfolio 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Toni neutri, tessuti preziosi, giacche abbinate a shorts e foulard di seta al collo: la donna Tod's si distingue per essenzialità in una eleganza mai chiassosa e interpretata in passerella dalle top model del momento, come Bella e Gigi Hadid.

La pelle, sempre protagonista, è elaborata con continue sperimentazioni a raccontare l'eleganza del made in Italy; e così pelli pregiate tagliate dalle mani esperte degli artigiani vengono addirittura lavorate all'uncinetto e proposte sulla giacca a doppiopetto, sul bomber e sul trench. Gli accessori vedono la riedizione della storica D-bag e il ritorno delle borse a secchiello.

Sfila anche la collezione uomo, con l'idea di un dialogo che unisce maschile e femminile. Il must have è il completo giacca e pantalone, anche nella versione in pelle, anche in questo caso con tonalità calde dai colori speziati.