28 giugno 2018 00:30 Prada invita archistar e top designer a creare sogni glamour Quattro celebri menti creative hanno realizzato un prodotto unico per il marchio guidato da Miuccia Prada. La materia prima di ogni singolo pezzo? Il leggendario tessuto black Nylon

Zaino by Rem Koolhaas per Prada Invites. «Si deve a Prada, nel 1984, il ritorno dello zaino. Utilissimo quando si è in mezzo alla natura, divenne la borsa più usata per portare gli oggetti personali in giro per la città (...) Questo progetto propone una reinterpretazione dello zaino più adatto al cittadino urbano: si porta davanti e il suo contenuto è sempre accessibile a chi lo porta», spiega Koolhaas. Photo by W. Vanderperre Ufficio stampa 1 di 12 Zaino by Rem Koolhaas per Prada Invites. Ufficio stampa 2 di 12 Gilet by Konstantin Grcic per Prada Invites. «Il riferimento chiave della mia proposta è il gilet da pesca. Concettualmente esso rappresenta l'idea di una borsa (accessorio per il quale il Nylon è primariamente utilizzato) che si fa indumento. Il mio primo pensiero è stato quello di ricreare il famoso gilet da pesca di Joseph Beuys nell'iconico Prada Black Nylon. Successivamente ho lavorato su due modelli che interpretano il tema in modo ancora più astratto: Grembiule e Cappuccio”. Konstantin Grcic spiega così il suo progetto. Photo by by W Vanderperre. Ufficio stampa 3 di 12 Gilet by Konstantin Grcic per Prada Invites. Ufficio stampa 4 di 12 Cartella by Ronan Bouroullec per Prada Invites. «Mi sono sempre piaciuti i profili di persone con cartelle con i disegni: architetti, pittori, studenti. Il movimento di quel rettangolo, la sua genometria netta e fissa in contrasto con i corpi in movimento. Questo progetto sfrutta quella geometria per una borsa a tracolla: il sistema a fisarmonica, la chiusura bassa, gli elastici e l'occhiello. L'utilizzo di un colore, che produce un sottile gioco grafico». Così spiega il progetto Ronan Bouroullec. Photo by W Vanderperre Ufficio stampa 5 di 12 Cartelle by Ronan Bouroullec per Prada Invites. Ufficio stampa 6 di 12 Trench by Herzog & De Meuron per Prada Invites. Dicono Herzog & De Meuron che «La lingua ha perso il suo potere di persuadere le persone con ragionamenti o di incartarle con la poesia. Oggi la lingua ha rinunciato alla sua capacità di illuminazione, ha perso il suo potere seduttivo ed è diventata un vuoto veicolo di informazioni. Nella nostra cosiddetta società dell'informazione, le verità, le mezze verità e le menzogne vanno a braccetto. Dal momento che non è più degna di fiducia, è diventata impotente, limitata, frammentaria o relegata nell'ambito accademico». Ed è per questo che hanno stampato il testo, «percepito alla stregua di un disegno», sul nylon del trench, della camicia e della T-shirt del progetto Prada Invites. Photo by W. Vanderperre Ufficio stampa 7 di 12 La camicia in nylon stampato con un testo del progetto Prada Invites disegnato da Herzog & De Meuron. Ufficio stampa 8 di 12 Rem Koolhaas. Ufficio stampa 9 di 12 Ronan e Erwan Bouroullec. Ufficio stampa 10 di 12 Konstantin Grcic. Ufficio stampa 11 di 12 Herzog & (Pierre) De Meuron. Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Ronan & Erwan Bouroullec, Konstantin Grcic, Herzog & de Meuron e Rem Koolhaas per la prima volta insieme chiamati da Prada a creare un prodotto utilizzando il tessuto Balck Nylon, un’autentica icona di Prada. Il progetto battezzato Prada Invites ha dato vita ad abiti e accessori, dallo zaino alla cartella folder, dal giler al grembiule, dal trench alla camicia. Tutti i prodotti sono già in vendita in selezionati negozi Prada di tutto il mondo.

I PROTAGONISTI - Rem Koolhaas, nato a Rotterdam nel 1944, ha fondato lo studio OMA nel 1975. È stato insignito del Pritzker Prize (lil Nobel per l'architettura) nel 2000. Per Prada ha progettato la Fondazione Prada di Milano e il l'Epicentro di New York (Soho). Tra i suoi progetti famosi: Garage Museum of Contemporary Art di Mosca, la sede di China Central Television, la Seattle Central Library, l'Ambasciata olandese a Berlino. Tra i progetti in corso: la sede di Qatar Foundation e quella di Axel Springer a Berlino. È anche professore alla Harvard University e nel 2014 ha diretto la XIV Biennale di Architettura di Venezia. Per il progetto Prada Invites ha disegnato uno zaino.

Rem Koolhaas.

- Ronan (1971) e Erwan (1976) Bouroullec, fratelli nati a Quimper nella Bretagna francese, hanno fondato il loro studio di design industriale a Parigi circa 20 anni fa. Hanno collaborato con moltissime aziende, fra cui Cappellini, Vitra, Cassina, Flos, Alessi, Kartell, Samsung e i loro progetti sono esposti al design Museum di Londra, ai Museum of Contemporary art di Los Angeles e di Chicago, al Vitra Museum di Weil am Rhein. Per il progetto Prada Invites hanno disegnato una cartella.

Ronan e Erwan Bouroullec.

- Konstantin Grcic, nato nel 1965 a Monaco di Baviera, ha studiato Design al Royal College of Art di Londra. Nel 1991 ha aperto il suo studio a Monaco e da allora ha lavorato con Cassina, Driade, Flos, Muji, Espresso, Vitra. Ha vinto numerosi Compasso d'Oro: el 2001 per la lampada Mayday di Flos, nel 2011 per la sedia Myto di Plank, nel 2016 per la lampada OK di Flos. Per il progetto Prada Invites ha disegnato indumenti funzionali.

Konstantin Grcic.

- Jacques Herzog e Pierre De Meuron, nati entrambi a Basilea nel 1950, hanno fondato il loro studio Herzog & De Meuron nel 1978. Nel 2001 hanno vinto il Pritzker Prize. Sono Visiting professor all'università di Harvard. Per Prada hanno progettato l'Epicentro Ayoama di Tokyo. Altri edifici famosi sono lo Schaulager di Basilea, lo Stadio Olimpico di Pechino, la Tate Modern di Londra, il Pérez Art Museum di Miami, il Museo delle arti visive di Hong Kong. Per il progetto Prada INvotes hanno disegnato capi di abbigliamento con il nylon stampato con testi di varie opere.