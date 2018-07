Occhiali da sole: 10(+1) modelli di cui non potrai fare a meno

Teneteli d'occhio! Perché quest'estate 2018 , ovunque voi siate, mare o montagna, città o campagna che sia, non potrete farne a meno. Tutti impazziscono per gli occhiali, senza distinzione di sesso o età, rappresentano l'edonismo del nostro tempo e restano l'accessorio più desiderato. Hanno quel fascino irresistibile di chi cela lo sguardo fra due lenti, e i modelli di questa estate 2018 colpiscono per i loro dettagli e forme inusuali catturando tutti i riflessi di luce.

10 Sunglasses destinati a diventare must-have Fendi P/E 2018. ©Fendi Ufficio stampa 1 di 11 1 - BOSS Hugo Boss | Occhiali da sole della nuova collezione maschile eyewear di BOSS, caratterizzati da dettagli innovativi, come le montature in “Rubber” declinate in tonalità avana e realizzate con un esclusivo processo di fusione. La leggerezza del materiale garantisce il massimo comfort e flessibilità. Ufficio stampa 2 di 11 2 - L.G.R Il primo modello della Yacht Club Collection che coniuga eleganza, funzionalità e alti livelli performativi. Ufficio stampa 3 di 11 3 - Barberini | Occhiali in metacrilato con dettaglio metallico e lenti sfumate. Ufficio stampa 4 di 11 BOB SDRUNK | Occhiali da sole con montatura in acetato marmorizzato e ponte di metallo dorato. Lenti giallo sfumato, tra vintage e moderno. Ufficio stampa 5 di 11 5 - Mykita | In acciaio inossidabile e dal design essenziale. Ufficio stampa 6 di 11 6 - Ray-Ban Golden Wings | Con lenti placcate oro 24 carati e logo inciso. Ufficio stampa 7 di 11 7 - Canali Eyewear Collection | In stile Anni 50 in metallo dorato con ponte singolo e lenti Zeiss rotonde. Struttura in acciaio, inserto sui cerchi in acetato tartarugato marrone, logo Canali sulle aste e monogramma sui terminali in acetato. Lenti polarizzate Calobar. Ufficio stampa 8 di 11 8 - Il Bisonte | Modello “Woody” in edizione limitata realizzati in collaborazione con Antica Occhialeria, interamente in pelle, secondo la più tipica tradizione italiana. Ufficio stampa 9 di 11 9 - Chopard e Mille Miglia celebrano un anniversario importante: 30 anni di collaborazione. E De Rigo Vision crea e dedica per l’occasione un modello speciale dal design grintoso, sportivo e raffinato caratterizzato da una montatura in oro 23k e da uno spoiler in nappa nera. Ufficio stampa 10 di 11 10 - Polaroid Heritage capsule collection. Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Moda a parte, gli ingredienti irrinunciabili per identificare il paio giusto sono tre: qualità della lente, massima leggerezza e implacabile autocritica. Perché i modelli di questa stagione coprono una tale varietà di stili che ognuno potrà trovare quello perfetto per sé. Un conisglio? Provate anche le forme più particolari e vi accorgerete che sono gli occhiali ad adattarsi a voi. Osate, e state al gioco. In fondo è tutta una montatura. Ecco le novità da avere subito:

L.G.R | Gli occhiali per i viaggiatori realizzati secondo l’antica tradizione dell’azienda (fondata a Roma) del nonno di Luca Gnecchi Ruscone, oggi a capo del marchio. Autenticità nell’idea, eleganza nella forma e l’Africa nell’anima. Tra i fan, celebrities e reali europei come il Principe William e Pierre Casiraghi. L'ultima novità? SKIPPER, il primo modello della Yacht Club Collection, coniuga eleganza, funzionalità e alti livelli performativi. Con le sue linee classiche e un touch sportivo, Skipper è l’occhiale disegnato per la vita negli Yacht Club in ogni momento della giornata, dalle adrenaliniche gare sportive in acqua alle gite in barca, dai pranzi al porticciolo agli aperitivi al tramonto.

Polaroid Heritage capsule collection | Era il 1939 quando la Chrysler Corporation, all’esposizione internazionale World Trade Fair di New York, proiettò il primo film commerciale in 3D. Sia la ripresa, sia la proiezione furono possibili grazie all’utilizzo del sistema a luce polarizzata. E fu Polaroid a produrre le prime mascherine che permettevano di vedere il nuovo genere cinematografico. Proprio a questo avvenimento, si ispira la prima capsule collection del progetto Heritage, che ripercorreranno la storia del brand: dagli anni ’30, al presente. re-interpretati, secondo le tendenze del momento. Il clip-on torna, sofisticato e inedito, nel nuovo modello in acetato PDL 6045/S, che si caratterizza per la forma rettangolare e tre colorazioni: bianco, nero e rosso.

Moscot, il brand newyorchese di eyewear con 103 anni di storia, ha sviluppato una limited edition in partnership con Ascari Bicycles, società produttrice di biciclette luxury prodotte a mano. In taglia 46, gli occhiali - sia optical, sia da sole - sono numerati: in versione tortoise, hanno lavorazioni in pelle e dettagli dorati.

Ray-Ban Golden Wings. Questa storica icona degli Anni 80 viene riproposta in un’edizione super limitata di soli 500 pezzi, 100% autentica. Caratterizzati da vistose lenti placcate oro 24 carati con logo inciso, i nuovi, esclusivi Wings sono esattamente ciò che sembrano: un accessorio unico e preziosissimo.

Mykita reinterpreta il concetto tradizionale dell’assenza di contorni con l’aiuto delle tecnologie più avanzate nel trattamento della superficie. Contorni super sottili sostengono le lenti permettendo ad esse di non essere perforate e creando un’immagine «sospesa». Con uno spessore di soli 0,5, i bordi in acciaio inossidabile scorrono nella scanalatura del perimetro delle lenti lasciando un contorno vagamente scintillante.