Moda uomo, è l ora del blu

Moda uomo, è lʼora del blu PAIGET | “Altiplano” con movimento meccanico a carica automatica spesso solo 2,3 mm e con una cassa in oro bianco di 43 mm di diametro. Elegantissimo, un mix tra cobalto e blu scuro per il quadrante sul quale gli indici in oro sono applicati. Il fondello trasparente permette poi di osservare tutte le finiture con le quali è decorato il movimento e la massa oscillante in oro. Insomma, questo nuovo Altiplano sarà pure un orologio ultra sottile, ma difficilmente passa inosservato. Ufficio stampa 1 di 12 Dalla sfilata di Giorgio Armani p/e 2018. Ufficio stampa 2 di 12 TOD'S | Appartenente alla capsule collection Surf, il Gommino è un trionfo di artigianalità e materiali di alta qualità. Realizzato in pelle liscia e scamosciata con impunture a vista realizzate a mano, il mocassino Tod's presenta laccetto passante, inserti in tessuto effetto scuba, logo laterale a rilievo e suola con gommini. Ufficio stampa 3 di 12 Calzedonia Mare | Costume boxer corto in fantasia “Formentera”. Ufficio stampa 4 di 12 PERSOL | Modello “Token” in metacrilato blu sfumato. Ufficio stampa 5 di 12 Dior | Sauvage Eau De Parfum, la freschezza potente di Sauvage rivela nuove sfaccettature sensuali e misteriose, riconfermando con forza la firma di una composizione virtuosa. Il bergamotto di Calabria, pungente e succoso, propone nuove note speziate che conferiscono rotondità e sensualità. Il sillage legnoso e ambrato dell’Ambroxan® si lascia avvolgere dall’assoluta di Vaniglia di Papua dagli accenti fumé che conferiscono alla fragranza un carattere virile. Ufficio stampa 6 di 12 D1 MILANO | Modello MO03 total blu per una scelta unica. "Monochrome" è un best-seller grazie alla sua personalità decisa e totalmente monocromatica. Ufficio stampa 7 di 12 ADIDAS | Leggera e flessibile, Deerupt offre un accattivante design con rivestimento a rete. Questa versione con struttura avvolgente in tessuto elasticizzato garantisce una compressione leggera e il massimo comfort grazie al profilo sulla tomaia e sull'intersuola. Ufficio stampa 8 di 12 Rolex Deepsea | Quest’anno la Casa della Corona ha deciso di lanciare un nuovo Deepsea, il subacqueo per eccellenza, che presenta un quadrante blu scuro, già apparso nel modello per Cameron. L’impermeabilità di questa versione 2018 si attesta sui 3.900 metri (tantissimo tra i segnatempo subacquei), mentre la lunetta girevole per calcolare i tempi d’immersione è in ceramica hi-tech. Cassa (con pulsante per l’espulsione dell’elio) e bracciale sono in acciaio, il movimento automatico è certificato cronometro superlativo. Ufficio stampa 9 di 12 United Colors of Benetton | Camicia di cotone a maniche corte slim fit. Ufficio stampa 10 di 12 Tod's total look p/e 2018. Ufficio stampa 11 di 12 PAIGET | “Altiplano” con movimento meccanico a carica automatica spesso solo 2,3 mm e con una cassa in oro bianco di 43 mm di diametro. Elegantissimo, un mix tra cobalto e blu scuro per il quadrante sul quale gli indici in oro sono applicati. Il fondello trasparente permette poi di osservare tutte le finiture con le quali è decorato il movimento e la massa oscillante in oro. Insomma, questo nuovo Altiplano sarà pure un orologio ultra sottile, ma difficilmente passa inosservato. Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Che colore meraviglioso: come si dice, va con tutto e sta bene a tutti. Ma è il Blu Klein il più incredibile. Oggi, tra l'altro, l’artista avrebbe novant’anni e una retrospettiva sta arrivando per celebrare “il blu di Yves Klein” in mostra al Blenheim Palace di Woodstock dal 18 luglio al 7 ottobre).



All’occhio è uno dei colori più riposanti e non è a caso scelto soprattutto dagli uomini d’affari. Con il blu non si sbaglia mai. E questa estate 2018 il guardaroba maschile è dominato da questa nuance, proprio per il suo essere mai esagerato, simbolo di sobrietà, classe ed eleganza. E pensare che nella storia il blu è stato per molto tempo disprezzato, perché associato alle popolazioni barbariche.



Per definizione questo colore è uno dei primari psicologici: evoca energia mentale, tranquillità, tolleranza e profondità di sentimenti. Proprio come la sensazione che regala un completo bluemarine. Un consiglio? Dà il suo meglio se indossato alla sera, rivelandosi un’alternativa chic alle scelte più classiche, mentre è meglio evitare di portarlo con le tinte pastello: scomparirebbero al confronto.