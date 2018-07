Moda Estate | 11 "must" per partire con stile

Moda Estate 2018 | 11 must da portare in vacanza Un'immagine d'archivio by Mango. ©Mango Ufficio stampa 1 di 12 Polo Ralph Lauren | Camicia di lino 100 % a maniche lunghe con logo iconico a contrasto. Ufficio stampa 2 di 12 Docksides® – La più celebre scarpa da barca al mondo incarna le prime radici di Sebago®, che prende il proprio nome dall’omonimo lago, poche miglia a Nord della città marittima di Portland. Create nel 1970, le Docksides® sono simbolo di mare, barche, sole e avventura. Comode, leggerissime e resistenti all'acqua, con suola in gomma antiscivolo, sono la combinazione perfetta di funzionalità ed eleganza. Ufficio stampa 3 di 12 Aspesi | Chinos Slim-Fit in lino e cotone. Ufficio stampa 4 di 12 PIQUADRO | Zaino in tessuto tecnico color senape, dettagli in pelle a contrasto, minuteria metallica satinata e maxi logo logo frontale. Il perfetto compagno di viaggio per l'estate 2018. Ufficio stampa 5 di 12 BOB SDRUNK | Occhiali da sole con montatura in acetato marmorizzato e ponte di metallo dorato. Tra vintage e moderno. Ufficio stampa 6 di 12 Acqua di Giò, Giorgio Armani | Fragranza pensata per un uomo amante della libertà, grazie agli aromi degli agrumi mediterranei e alla trasparenza del gelsomino uniti alle note rinfrescanti del mare. Per tutta l'estate il flacone da 50 ml è racchiuso in un cofanetto insieme al telo mare, bianco per Acqua di Gioia (per lei), blu per Acqua di Giò (per lui). 7 di 12 INTIMISSIMI UOMO | Boxer di cotone con celebre flamingo print. Per essere alla moda e dentro e fuori dall'acqua. Ufficio stampa 8 di 12 FALCONERI | Polo di in cashmere ultra light perfetta per le sere d'estate. Ufficio stampa 9 di 12 Superga, Capsule Slide-On | Il trend del logo colpisce anche il brand rinomato per l’iconica sneakers 2750. Per l'estate 2018, Superga inserisce il maxi logo nelle slippers dedicata al mare, ed è subito must-have. Ufficio stampa 10 di 12 THE BRIDGE | Borsa a mano dal tocco vintage di canvas e pelle testa di moro. Ufficio stampa 11 di 12 ASICS, QUANTUM™ | Con l’attesissima uscita del film della Disney•Pixar Gli incredibili 2 nelle sale italiane a partire dal prossimo 19 settembre, ASICS e Disney hanno collaborato per creare una collezione di sneakers. In foto il modello DYNAFLYTE 2™ ispirato dai poteri di tutta la famiglia Parr, è leggera, veloce ed equipaggiata di imbottitura GEL per ammorbidire ogni passo. La scarpa è caratterizzata da una soletta vibrante, uno strato Incredibles al tallone riflettente e goffrato ed un design senza lacci. Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci leggi tutto

La valigia delle vacanze ideale? Prima di partire devi fare il punto su quanto è indispensabile. Per una vacanza al mare non servono tanti indumenti, a parte costumi da bagno e T-shirt a volontà, ciabatte e teli da mare.

Per la sera non possono mancare una o più camicie di lino a manica lunga e di varie nuance, ma quella bianca è imprescindibile. come i pantaloni Chinos, anche questi di diversi colori. Di Polo e T-Shirt puoi portarne quante ne vuoi, vanno bene sia per la spiaggia, sia per l’aperitivo, sia per le gite, che per qualsiasi altra occasione.

E le scarpe? Sappiamo tutti che sono spesso l'accessorio che, anche per quelli più attenti allo stile, inducono all’errore. Errore che, troppo spesso, mette in secondo piano tutti gli sforzi fatti per il resto del look. Per il mare, quindi, opta per mocassini leggeri, scarpe da barca ed espadrillas.