Moda A/I 2019 | Primizie di fine estate

Idee da prendere al volo , novità imperdibili, tante curiosità e i must di stagione: dalle nuove collezioni easy to wear ai colori del futuro fino agli accessori destinati a diventare cult. Non ti resta che entrare, visualizzare, salvare, selezionare, comprare e… indossare.

Moda A/I 2018-19 | Primizie di fine estate Brunello Cucinelli A/I 2018-19. Ufficio stampa 1 di 12 Per Brunello Cucinelli ogni materiale racconta una storia di eccellenza, dalle sete lavate alle tele in cashmere e alle lane superfini. Pesi impalpabili rinnovano un classico come il cappotto (foto), mentre i capi più sportivi si affidano a nuovi cromatismi e stampe per proiettarsi nel futuro. Ufficio stampa 2 di 12 Persol. L'iconico modello 649 Original. Ufficio stampa 3 di 12 Gli occhiali 649 Original di Persol sono la sintesi perfetta di design raffinato e alta tecnologia. Realizzati nel 1957 sono diventati nel tempo il modello inconfondibile del brand, e la massima espressione della sua vocazione che unisce innovazione e artigianalità. Ufficio stampa 4 di 12 Church’s. Stringate in pura pelle dalla linea essenziale. Ufficio stampa 5 di 12 Piquadro. Viaggia super chic. Ultra leggeri, antigraffio e dall’effetto glow. Sono i trolley della linea “Seeker” di Piquadro: pratici e superglam. Bon voyaje! Ufficio stampa 6 di 12 Piquadro. Un altro modello della linea linea “Seeker”. Ufficio stampa 7 di 12 Sergio Tacchini. La capsule collection "Terrazzo" si ispira a una linea Anni 90 del brand, di cui riprende i volumi, il fit oversize, le geometrie e i color block. Ufficio stampa 8 di 12 adidas P.O.D-S3.1. Riprendere a correre? Sì, ma con l’accessorio giusto: adidas Original presenta il nuovissimo modello P.O.D-S3.1 in due nuove colorazioni, dotato di una resistentissima suola in gomma e dettagli griffati. Le iconiche scarpe da running firmate adidas diventano così perfette per ogni momento della giornata. Ufficio stampa 9 di 12 “Check” si gira: righe, quadri, scozzesi. E tagli sartoriali. In un’atmosfera da film Hollywoodiano Pringle of Scotland interpreta la tendenza check nella campagna autunno-inverno che vede protagonista la celebre maglieria del brand inglese. Ufficio stampa 10 di 12 Modello 1815 “Homage to Walter Lange” di A. Lange & Söhne. Ufficio stampa 11 di 12 Sebago®, storico marchio americano di calzature acquisito nel 2018 dal gruppo italiano BasicNet, rilancia Citysizes®, il mocassino per eccellenza, una vera icona. Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Timeless elegance. Per Brunello Cucinelli ogni materiale racconta una storia di eccellenza, dalle sete lavate alle tele in cashmere e alle lane superfini. Pesi impalpabili rinnovano un classico come il cappotto (foto sopra), mentre i capi più sportivi si affidano a nuovi cromatismi e stampe per proiettarsi nel futuro.



I mocassini? Obbligatori. Non muoiono mai. E oggi sono tornati alla ribalta: la più classica e iconica tra le calzature, simbolo degli Anni 50 e del preppy style, è amata da celebrities, uomini e donne di tutto il mondo. Sebago®, storico marchio americano di calzature acquisito oggi dal gruppo italiano BasicNet, rilancia Citysizes®, il mocassino per eccellenza, una vera icona. Realizzati in pelle, scelta e trattata per durare nel tempo, vengono cuciti a mano da maestri artigiani. Grazie al loro comfort e ai dettagli di altissima qualità, le Citysizes® sono un’autentica espressione di stile.



Sporty touch. Sergio Tacchini, storico marchio di abbigliamento sportivo anticipa l’autunno con una capsule che grazie al colore tiene vivo il ricordo dell’estate. La capsule “Terrazzo” si ispira a una linea Anni 90 del brand, di cui riprende i volumi, il fit oversize, le geometrie e i color block. Novità assoluta la microstama di una texture irregolare e colorata che reinterpreta il concetto di “terrazzo” veneziano, la particolare pavimentazione composta da granulato di marmo e pietruzze colorate. La capsule si compone di una polo in cotone con microstampa multicolor. E due capi spalla e un pantalone, tutti in tessuto tecnico.



Essenziali nel guardaroba. I pantaloni Kaki diventano fondamentali quando si tratta di creare un look, qualunque sia il clima, qualunque sia l’occasione. DOCKERS® amplia così la propria offerta, lanciando il nuovo Supreme Flex™ che si presta a qualsiasi stile di vita, garantendo comfort e affidabilità. I nuovi Supreme Flex™, caratterizzati dallo stretch quadrielastico ottimizzato, sono costruiti da punti realizzati a maglia (come quella utilizzata per le T-shirts o le felpe, ma con l’aspetto del twill) e consentono la massima libertà nei movimenti mantenendo la capacità di ritornare alla forma originaria.