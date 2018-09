Moda A/I 2018-19: come vestirsi ora in 5 mosse MODERNO GLOBETROTTER | Prada Linea Rossa, giacca in tessuto impermeabile. Ufficio stampa 1 di 17 MODERNO GLOBETROTTER | Prada Linea Rossa, giacca in tessuto impermeabile. Ufficio stampa 2 di 17 MODERNO GLOBETROTTER | Ermenegildo Zegna, bomber couture interpretato dall'attore Dev Patel nella campagna Ermenegildo Zegna Defining Moments. ©Ermenegildo Zegna Ufficio stampa 3 di 17 NEO-VINTAGE | Falconeri autunno/inverno 2018-19. Ufficio stampa 4 di 17 NEO-VINTAGE | Falconeri autunno/inverno 2018-19. Ufficio stampa 5 di 17 NEO-VINTAGE | New Balance Coastal Cuisine, sneaker realizzata sulla storica e iconica silhouette 1500, è il primo modello che venne venduto a 150 $ nel 1989 e che il prossimo anno festeggerà 30 anni. Ufficio stampa 6 di 17 TRA STREETSYLE E PRATICITÀ | Diadora collezione A/I 2018-19. Ufficio stampa 7 di 17 TRA STREETSYLE E PRATICITÀ | Diadora collezione A/I 2018-19. Ufficio stampa 8 di 17 TRA STREETSYLE E PRATICITÀ | Diadora collezione A/I 2018-19. Ufficio stampa 9 di 17 TRA STREETSYLE E PRATICITÀ | adidas Originals: l'obiettivo del progetto consiste nel creare una soluzione leggera, pieghevole e affidabile, in grado di proteggere dalle intemperie grazie all'impiego della tecnologia impermeabile e traspirante GORE-TEX. Ufficio stampa 10 di 17 TRA STREETSYLE E PRATICITÀ | adidas Originals presenta una giacca GORE-TEX con tecnologia brevettata KARKAJ, progettata in collaborazione con il pioniere dell'abbigliamento funzionale Conroy Nachtigall. Ufficio stampa 11 di 17 DENIM SU MISURA | Wrangler X Vans: la capsule collection mixa l'iconografia western di Wrangler con la caratteristica scacchiera di Vans. Ufficio stampa 12 di 17 DENIM SU MISURA | Wrangler X Vans: la capsule collection mixa l'iconografia western di Wrangler con la caratteristica scacchiera di Vans. Ufficio stampa 13 di 17 DENIM SU MISURA | Patchwork denim per Calvin Klein Jeans A/I 2018-19. Ufficio stampa 14 di 17 DENIM SU MISURA | Total denim, Pull & Bear A/I 2018-19. Ufficio stampa 15 di 17 POCHI FRONZOLI | Allegri, trench dalle linee essenziali. Ufficio stampa 16 di 17 POCHI FRONZOLI | Mango, giacca scamosciata con bottoni a contrasto. Ufficio stampa 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

MODERNO GLOBETROTTER

Capi icona che guardano al futuro, come il bomber in cotone naturale o stamapto, ma anche in seta waterproof, il maglione sportivo, il parka in tessuto ultra performante. Proposte che in poche mosse diventano sinonimo di stile per un moderno globetrotter.

NEO-VINTAGE

Ispirazioni, forme e materiali dei più diversi generi si fondono in maniera armoniosa, per delineare uno stile ibrido e contemporaneo. Un melting pot che spazia dal formale ripensato grazie a volumi e tagli inediti fino al casual-daily, per modelli che acquisiscono un gusto rétro, grazie all'effetto vissuto e ai materiali innovativi presenti anche sugli accessori.

TRA STREETSYLE E PRATICITÀ

Stile e praticità, con un tocco di streetstyle, per uomini in perenne evoluzione. Lucenti membrane 3L si alternano a mischie di cotone e nylon e vengono accostate a nuovi materiali. L'uomo contemporaneo trova ciò che cerca, collezioni moderne al passo con le sue mutate esigenze.

DENIM SU MISURA

Il denim non ha età, né nazionalità e, a seconda di chi lo indossa, acquisisce una differente personalità. Un tessuto universale e trasversale, che attraversa le epoche rinnovandosi incessantemente e che scopre un'anima bespoke, per rendere ognuno immediatamente riconoscibile.

POCHI FRONZOLI

Un'intima narrazione di racconti bohémien di spirito metropolitano, per collezioni che viaggiano attraverso differenti universi spazio-temporali, pensando a un nomade felice e ai suoi ricordi, che si fondono con motivi geometrici. Pochi fronzoli, tanto comfort e naturalezza.