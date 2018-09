Milano Fashion Week: le prime sfilate

Moda A/I 2018-19 Ecco perché lo sportswear padroneggia tra i trend di questo autunno

Le sneakers in gomma bombata da indossare sotto l'abito, i tessuti traslucidi che ricordano quelli da basket, il nylon sportivo ma ultra chic, la tuta da indossare per una serata di gala. Una selezione precisa di look e accessori dal touch sportivo rigorosamente firmata, dalla quale si può trarre anche solo ispirazione