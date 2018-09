Milano Fashion Week. E la città diventa più viva che mai

I place to be da non perdere durante (e dopo) Milano Moda Donna La vista che si può ammirare dal ristorante "Cracco in Galleria" in Galleria Vittorio Emanuele II. Ufficio stampa 1 di 8 Pasticceria Marchesi in via Montenapoleone. Ufficio stampa 2 di 8 Il Ristorante al settimo piano dell'Armani Hotel di via Manzoni. Ufficio stampa 3 di 8 L'Osservatorio in Galleria in Galleria Vittorio Emanuele II. Ufficio stampa 4 di 8 L'Olfattorio in via Bagutta 8. Ufficio stampa 5 di 8 La Fondazione Prada di Largo Isarco 2 con la sua torre dorata. Ufficio stampa 6 di 8 Eataly, tempio del cibo gastronomico, in piazza XXV Aprile. Ufficio stampa 7 di 8 Il primo Apple Store in Italia in Piazza Liberty. Ufficio stampa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Milano è più viva che mai. La città non è mai stata così ricca di idee per chi ama viverla anche dopo il tramonto. Da Expo in avanti, poi, la città sembra abbia scoperto il gusto del cibo sano e raffinato, tanto che alcune aree sono diventate vere e proprie food district. E durante la settimana della moda, che animerà la città fino al 24 settembre, Milano diventa ancora più viva. Per questo ci sentiamo in dovere di darvi una panoramica dei luoghi più nuovi e più cool dove mangiare, dormire, e fare un po' di shopping. Ecco 15 “place to be”.



Iniziamo dal palato: accanto in Galleria Vittorio Emanuele II, per i palati più ricercati l'indirizzo d'elezione è l'ormai celebre Cracco in Galleria, cinque piani di lusso ed eleganza con vista sul salotto buono di Milano: cantina enoteca al piano meno uno, bar caffetteria bistrot al piano terra, ristorante gourmet al primo, salone per eventi e pasticceria all'ultimo piano. Per pranzare tappa obbligatoria al Salumaio di Montenapoleone (via Santo Spirito), al piano terra dello sfarzoso Bagatti Valsecchi, con tavoli nell'ombreggiata corte esterna o all'interno, oppure il nuovo ristorante Paper Moon Giardino , in via Bagutta, emanazione dello storico Paper Moon nella stessa via dal 1977, diventato in pochissimo tempo tappa del bon vivant milanese e internazionale.



Valgono la pena un caffè da Marchesi (sia in Galleria Vittorio Emanuele II che in Montenapoleaone. In Galleria consigliatissima una visita all'Osservatorio Prada (dal 20 settembre al 14 gennaio in mostra “The Black Image Corporation” dagli archivi Johnson Publishing Company, immagini che hanno contribuito a definire i codici estetico-culturali dell'identità afroamericana contemporanea). Continuando a orbitare sul mondo Prada, un po' fuori zona, ma sicuramente da visitare insieme alle mostre della Fondazione di Largo Isarco 2, la nuova Torre, alta 60 metri, nove piani in vetro e cemento bianco occupati dal progetto artistico Atlas e al sesto piano dal ristorante che accoglie arredi oroginali del Four Season Restaurant di New York progettato da Philip Johnosn nel '58 e installazioni , sculture, quadri e piatti d'arte. Durante la Fashion Week sarà senza dubbio il “place to be”.