Martin Garrix arriva a Milano con A|X Armani Exchange

Martin Garrix per A|X ARMANI EXCHANGE.

Considerato uno dei dj più importanti e inflenti al mondo, Martin Garrix è uno dei pochi artisti a poter vantare il record di aver venduto, appena 20enne, oltre dieci milioni di dischi. Il suo brano "Animals", del 2013, ha raggiunto un successo planetario e il vertice della top 100 chart di Dj Mag. La sua musica è un mix di progressive house, big room house, electro house and future bass. Il brano "In the Name of Love", pubblicato con Bebe Rexha nel 2016, si è piazzato al primo posto della top 100 dell'European Airplay Chart e conquistato la terza posizione della US Dance/Mix Show Airplay chart. Lo scorso ottobre, in occasione dell'Amsterdam Dance Event, Garrix ha pubblicato sette canzoni in sette giorni per ringraziare tutti i suoi fan.



E oggi è il turno di Milano che si prepara con una serie speciale di iniziative firmate Armani Exchange e Martin Garrix. Il DJ di fama internazionale è testimonial del marchio e dal 23 al 28 giugno per le vie della città vedrete passare un tram personalizzato A|X Armani Exchange, fermandosi ogni giorno per due ore, dalle 17.00 alle 19.00, in Piazza Castello. Durante queste due ore di sosta si potrà salire sul tram, completare il proprio look acquistando, nel corner dedicato, uno dei capi iconici del brand e farsi scattare una foto nel photo booth allestito appositamente a bordo.



Tra tutte le foto scattate, ne saranno estratte trenta. I fortunati vincitori potranno incontrare personalmente Martin Garrix durante il Meet & Greet previsto sul tram nel pomeriggio di venerdì 29 giugno, in Piazza VI Febbraio (City Life), prima del grande concerto che il DJ terrà la sera stessa all’Ippodromo San Siro.