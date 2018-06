Le nuove sneakers? Che carattere! Mexico 66 MII, Onitsuka TigerTM | Presenta una suola personalizzata che si rifà alla “Octopus Salad Story”. Si tratta della leggenda del brand per cui un tentacolo di polipo, incastrato per caso sulla ciotola di insalata del fondatore Kihachiro Onitsuka, avrebbe ispirato l’innovativa suola a ventosa del primo modello di OK Basketball realizzato nel 1951. Ufficio stampa 1 di 15 Deerupt Runner, Adidas | Si chiamano Deerupt Runner e sono le sneakers di Adidas Originals più desiderate del momento. Avvolte dalla rete in nylon che le rende iper riconoscibili. Ufficio stampa 2 di 15 MS247TT 247v2 LIMITED EDITION, NEW BALANCE | la MS247TT, limited edition dell’ormai iconica New Balance 247 unisce tecnologia, qualità e design, tutte caratteristiche della casa di Boston, in un unico mix vincente dal sapore pop. Ufficio stampa 3 di 15 Saucony Originals Shadow O’ Special Edition, qui nella variante bianco ghiaccio . Linee pulite e stile dichiaratamente sportivo. Una special edition della Shadow O’ è stata realizzata solo per l’Italia. Leggere e resistenti, le Shadow O’ sono realizzate in morbida pelle scamosciata con inserti in mesh e scelgono per questa variante stringhe tonde grigie. Ufficio stampa 4 di 15 Hogan Interactive³, Sneakers in nabuk con dettagli in pelle, inserti in tessuto tecnico, monogramma laterale, soletta interna in memory foam e suola in gomma. Ufficio stampa 5 di 15 247v2 TRITIUM PACK, NEW BALANCE | La 247v2 è l’evoluzione dell’originale 247, che ha debuttato a inizio 2017. Come evoluzione contemporanea, la silhouette aggiornata mantiene un richiamo all’heritage New Balance sottolineando ulteriormente la sua indentità: una sneaker ibrida che si colloca tra sport e lifestyle. Ufficio stampa 6 di 15 247v2 TRITIUM PACK, NEW BALANCE | La 247v2 è l’evoluzione dell’originale 247, che ha debuttato a inizio 2017. Come evoluzione contemporanea, la silhouette aggiornata mantiene un richiamo all’heritage New Balance sottolineando ulteriormente la sua indentità: una sneaker ibrida che si colloca tra sport e lifestyle. Ufficio stampa 7 di 15 THUNDER ELECTRIC, PUMA | Ispirata in particolare alla running silhouette degli Anni'90 e alla celebre collaborazione di PUMA x McQueen, la Thunder si distingue per i suoi dettagli esagerati, proporzioni gonfiate e il forte uso del color blocking. Ufficio stampa 8 di 15 Reebok Classic Leather, in morbida pelle offre il massimo del comfort. L'intersuola pre-tagliata in EVA assicura un'ammortizzazione ultraleggera. La soletta interna sagomata in PU migliora il comfort e rende la scarpa più resistente. (aw-lab.com). Ufficio stampa 9 di 15 ASICS HYPERGEL, una nuova linea di calzature che combina lo street style con una tecnologia GEL altamente performante – una celebrazione di coloro che si muovono costantemente. Ufficio stampa 10 di 15 Diadora Camaro , Modello rétro running derivante direttamente dal catalogo sport del 1985, riprodotto utilizzando un sapiente mix tra nylon e pelle scamosciata, che sono gli stessi materiali utilizzati della tomaia originale. (aw-lab.com). Ufficio stampa 11 di 15 Nike x Kim Jones “Football Reimagined” | Un ibrido delle sue sneaker preferite, che richiede un secondo sguardo per rivelarne i riferimenti. Ma Jones è sicuro della sua grinta. “Guardavo la forma della Mercurial insieme alle mie tre scarpe Nike preferite: la Footscape, la Vandal e la Air Max 97. Riunirle in una sola scarpa è un omaggio al punk, ma con un prodotto finale molto sofisticato”. Ufficio stampa 12 di 15 Flyroam One, Timberland | è una classica sneaker essenziale e ton sur ton, con suola bianca scolpita in gomma, realizzata con suede a grana grossa e pannelli sovrapposti di suede morbido e liscio. E’ prodotta usando esclusivamente pellami di pregio provenienti da concerie di categoria Silver, aderenti alla normativa LWG. Ufficio stampa 13 di 15 Nike x Off-White “Football, Mon Amour” | Nike Flyknit Zoom Fly, è il vero punto d’inizio della collezione e si ricollega alla versione di Virgil Abloh (direttore creativo di Off-White) della Nike Mercurial. “Volevo comunicare il punto in cui un calciatore colpisce il pallone, così ho applicato dei pois come riferimento sulla scarpa. Se stai per calciare, il tuo coordinamento piede/occhio è praticamente l’unica variabile di fortuna. È con quello che è cominciata la collezione, con queste scarpe da corsa che cercano di essere uguali ad una scarpa da campo, in modo da poterti allenare subconsciamente in continuazione. Poi viene l’estetica” spiega. Ufficio stampa 14 di 15 adidas L.A. Trainer, queste sneaker dal design rétro incarnano fin nei dettagli l'estetica anni '80. La tomaia in mesh con rivestimenti in suede e il tallone con plug rimovibili in tre colori. Creano un autentico look vintage. (aw-lab.com). Ufficio stampa 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nelle ultime stagioni le sneakers sono diventate un elemento fondamentale del guardaroba maschile. Oggetti di design da mettere in mostra sulle mensole della scarpiera. Lavorate come fossero sculture e trattate come tele su cui dipingere i colori della nuova stagione: dai toni più neutri alle sfumature delle nuance più brillanti.

Così, le sneaker dell'estate, restyling di modelli sportivi in voga negli anni Settanta e Ottanta e con un design ispirato alle più classiche stringate maschili, si indossano anche con abiti sartoriali.

Il look viene alleggerito ed attualizzato grazie all’utilizzo di una scarpa comoda e versatile. Le alternative più gettonate sono le sneakers con inserti in tessuto classic. Le tomaie sono mescole di pelle e nylon, suede e tessuti tridimensionali che resistono all’abrasione e garantiscono alla traspirabilità.

Hanno inserti in rete tecnica, rubata alla tecnologia delle scarpe da corsa. La costruzione dell’intersuola, poi, è studiata per assecondare l’appoggio e la spinta del piede sul terreno. La tendenza generale, in ogni caso, è quella di portare la scarpa di running ad uno step successivo.