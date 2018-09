Jeans: basta un pezzo, anche piccolo. Ma che sia speciale

«Avrei voluto inventare i jeans. Hanno carattere, modestia, sex appeal e semplicità. Quello che spero esista nelle mie creazioni», disse Yves Saint Laurent. Il denim ha una storia molto lunga e affonda le sue radici nell’800, quando una nota azienda di “jeans” lo scelse per realizzare le divise dei suoi operai. Tela resistente, con dettagli industriali-metropolitani, come la zip di metallo e i rivetti. Da quel momento ne ha fatta di strada il denim, conquistando icone senza tempo, da Marilyn Monroe a Brigitte Bardot, da Elvis Presley a James Dean , e noti brand couture, trasformandosi così in divisa della modernità.

Il jeans poi è seasonless, ma anche un passepartout versatile che si adatta ad ogni occasione. Pantaloni, camicie, giacche di jeans conquistano il guardaroba della primavera-estate e si avvantaggiano di stampe, finissaggi, coloriture a tè, sfilacciamenti. Sì, perché la tela workwear più leggendaria della storia non è stata solo sdoganata anche tra i brand più lussuosi del fashion biz, ma sta vivendo una vera e propria epoca d'oro.

Sempre più sperimentale, sartoriale e couture, è protagonista sulle passerelle in versione total look o come elemento street cool per outfit a tutta tendenza. Raw e iper tailored come visto in sfilata da Tom Ford che ci mostra il volto deluxe del jeans, ideale per dare struttura e formalità alle sue già iconiche giacche con spalline imbottite (cult + cult).

Oppure sempre pronto a sporcarsi attraverso nuovi trattamenti, gommato, spalmato o stampato con artwork d'artista come quello di Raf Simons per Calvin Klein 205W39NYC. Destroyed, ricamato e con le toppe (da Jeremy Scott) o borchiato (vedi i giubbini Philipp Plein); classic chic nella versione pantaloni a palazzo di Tory Burch o fedele alle origini come sulla passerella di R13 che mostra il dna da lavoro con grembiuli in denim da indossare come nuove uniformi, il jeans è più vivo e alla moda che mai. E ne basta un pezzo, anche piccolo, ma che sia molto, molto speciale.