I pezzi chiave da avere assolutamente nel guardaroba questo autunno

PRADA | Uno scontro affascinante di ricordi riemerge nella collezione autunno-inevrno di Prada: le scarpe fiammate, i dinosauri, i galli con il viso costruito con il celebre triangolo e le banane. Oltre alle stampe d'antan mixate tra loro. Che creano un'atmosfera ugly chic e hawaiana, tra scorci di spiagge e di resti archeologici. E poi il grande ritorno del nylon nero, iconico, interpretato anche da quattro guest star d'occasione: Rem Koolhaas, Ronan & Erwan Bouroullec, Herzog & de Meuron e Konstantin Grcic.



LOUIS VUITTON | Seta e pitone lucido per i pantaloni, peso piuma per le camicie, Wild west e Far east, collane da esploratore che sembrano ripercorrere la strada fatta da Kim Jones nella griffe francese. Perché la collezione A/I 2018-19 segna l'addio dopo sette anni del suo direttore creativo alla guida della linea uomo della maison francese di Lvmh dal. Svettano Louis o Vuitton come scritte sul fondo delle borse o sulle felpe, che inseguono una palette che dai toni naturali esplora sfumature metalliche. Con tocchi tecnologici come le riletture del Monogram Titanium, i Glaze e i flash fluo. Fino a quell'effetto lucido spalmato, fil rouge dell'intera collezione.



DOLCE & GABBANA | Siamo nel celestiale mondo (e super social) di Dolce & Gabbana. Rappresentato da quella generazione di millenials che è diventata protagonista del mondo del marchio Made in Italy. Così sotto i riflettori appaiono principi azzurri vestiti di fairy tailoring, tra giacche precise e marsine, tra broccati, ricami e passamanerie. La vena street si fa sentire, con quelle forme più morbide, con cappellini al posto delle corone, con patchwork che diventatno un fil rouge di stagione. Senza dimenticare i putti che escono dagli affreschi per diventare signature sulle felpe, sui tratti grafici degli abiti e perfino sugli zaini.



VERSACE | Colpo di fulmine indiscusso per le nuove sneakers Chain reaction dalla suola bold in gomma che simula una catena intrecciata, con una scritta in alfabeto braille che recita la frase Love is blind. E ancora stampe iconiche che hanno fatto la storia dell'universo Versace insieme a velluti, passamanerie, che si rincorrono sui maxi bomber imbottiti, sulle giacche di denim patch, sui pantaloni accorciati per lasciare spuntare un calzettone sportivo. Ed è subito cult.



VALENTINO | Romanticismo intrigante, freedom, dark, sono le parole chiave che rimangono nell'aria al passaggio dell'uomo Valentino disegnato da Pierpaolo Piccioli. Così la tuta sportiva diventa il nuovo cult. Zip per la felpa, bande spostate in avanti per i pantaloni che compiono una metamorfosi con il formale. Sulla silhouette allungata fanno capolino sneakrs con suola tecnica importante. Con quei cappotti lunghi che dientano la chiave di lettura della collezione. E a completare il racconto, il progetto speciale Moncler/Valentino: dalla collaborazione tra le due eccellenze del fashion, infatti, sono nati alcuni capi invernali, donna e uomo, che rispecchiano due visioni lontane e vicine allo stesso tempo.