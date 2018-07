Come reinventare l’office style?

TAG Heuer Connected Modular 45 | : dotato di bracciale in caucciù bianco, ha l'eleganza, le caratteristiche e il livello di finitura di un bellissimo orologio da polso. È un orologio di lusso Swiss Made che usufruisce di oltre 150 anni di competenza, savoir-faire e tradizione TAG Heuer. L'orologio si basa su un concetto originale, mai visto nel settore dei connected watch: l'intercambiabilità del modulo connesso con un modulo meccanico di Alta Orologeria - orologio a 3 lancette Calibro 5, Cronografo Calibro 16 o Cronografo Tourbillon certificato COSC. Il concetto modulare si applica anche a anse e cinturino.

Superga + Paura | Superga presenta la nuova collezione in edizione limitata di scarpe realizzate a quattro mani con Danilo Paura, fondatore e designer dell’omonimo brand di abbigliamento streetwear, che ha reinterpretato il modello iconico Superga 2750.

MERAKI, private brand europeo di Amazon Moda presenta una capsule collection per lui e per lei in perfetto equilibrio tra semplicità, funzionalità e stile. In foto Chino verde oliva. (amazon.it/MERAKI)

Locman "Tremila" | Modello storico della casa orologiera con sede all’Isola d’Elba, Tremila fu proposto per la prima volta nel 2006 e grazie al design unico e all’avanguardia conquistò il vastissimo pubblico degli appassionati di sport estremi e outdoor. Nel 2018 il modello è stato completamente rinnovato, a partire dalla progettazione della cassa e dei movimenti, e declinato in anteprima nella collezione DUCATI Limited Edition, linea nata da una partnership con la casa motociclistica di Borgo Panigale.

D1 Milano | Modello POLYCARBON - 40.5 mm è l'orologio best seller di D1 Milano, questa volta, però, con cinturino in silicone. Dettagli in rosso e finitura Soft Touch. (d1milano.com)

GANT | Camicie di cotone 100 % monocolor e fantasia. Per un look casual e alla moda garantito.

New Balance 247 Green in esclusiva da AW LAB.

Piquadro | Zaino di pelle bicolor con inserti in tessuto a contrasto.

Lasciarsi intimidire è fuori discussione. Non c’è spazio per paure o insicurezze. Vestirsi è un rituale di gioco, dove ogni regola è valida, tranne tirarsi indietro. La regola sta nella qualità impeccabile del taglio e del tessuto pulitissimo del capo. Ma il segreto? Un tocco di colore.



Sono da abbandonare le tonalità che ci fanno sentire al sicuro, che ci fanno passare inosservati. Un nuovo credo che mette da parte le scelte più classiche e scontate. Gli splendidi grigi, i ricchi marroni, il caldo beige o l’abbinamento bianco-nero, sempre valido e iper-grafico, scelte sicure ma un po’ noiose, da evitare per la stagione estiva.



Quindi, prima regola: basta ai soliti colori da ufficio. Adesso si può essere giusti per un Cda anche con tinte inedite e senza cravatta, se poi si va verso la stagione calda ancora meglio. Per adottare questo stile, però, si deve essere dotati di una certa dose di eccentricità e, soprattutto, di molto gusto per poter mixare i colori senza cedere nel ridicolo.



Come ispirarsi?Le sfilate primavera-estate 2018 di Fendi, Valentino, Bottega Veneta, Giorgio Armani possono essere un esempio. Da non dimenticare che il look va certamente completato da accessori che riprendano questa caratteristica cromatica, quindi occhiali da sole bicolore, borse e cartelle dalle tinte accese e scarpe di coccodrillo o camoscio. Un’aria bon ton ma decisa. Rivitalizza alla radice grazie al contrasto tonalità.