Chanel: la sua donna romantica sfila sulla sabbia

Alla Paris Fashion Week le sorprese non sono finite: tocca a Chanel stupire con una passerella che richiama l'estate e le vacanze. Le modelle scalze sfilano sulla sabbia in un bagnasciuga ricreato ad arte a fare da spettacolare scenografia per una sfilata davvero unica. Tessuti preziosi, eleganza raffinata e tanti pizzi nella collezione che Karl Lagerfeld, direttore creativo della Maison, ha disegnato per la stagione che verrà.