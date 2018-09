Antonio Marras: la collezione in passerella si ispira a una fiaba Showbit/Mondadori Portfolio 1 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 2 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 3 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 4 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 5 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 6 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 7 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 8 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 9 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 10 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 11 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 12 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 13 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 14 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 15 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 16 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 17 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 18 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 19 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 20 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 21 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 22 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 23 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 24 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 25 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 26 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 27 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 28 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 29 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 30 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 31 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 32 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 33 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 34 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 35 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 36 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 37 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 38 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 39 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 40 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 41 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 42 di 43 Showbit/Mondadori Portfolio 43 di 43 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La collezione per la prossima primavera - estate 2019 è caratterizzata dal verde: quello militare per i parka scomposti e ricostruiti che diventano giubbotti, gonne e top; verde per i cotoni di felpe, t-shirt e maglie; e ancora sono verdi gli intarsi che interrompono i damascati floreali così come verdi sono i camouflage di tulle inondati di rouches e volant.