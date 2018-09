Al via alla seconda edizione de “Il padre della sposa”

Con un nome ispirato alla celebre pellicola degli Anni 50 di Vincente Minnelli e interpretato da una giovane promessa del cinema Elizabeth Taylor, torna su La5, in seconda serata dal 23 settembre, 'Il padre della sposa', il programma condotto da Melissa Satta e la partecipazione speciale di Raffaella Fusetti, direttore creativo di Atelier Emé, e Alessandra Grillo wedding planner di fama internazionale. La formula è rimasta la stessa, a sfidarsi per vincere l'abito da sposa dei sogni saranno, in ogni puntata (6 in totale della durata di 45 minuti, tre coppie di padri e figlie. Proprio così: padre e figlia alla ricerca dell'abito da sposa perfetto, in una sfida che svelerà anche il rapporto e la sintonia tra di loro.



La trasmissione è stata premiata a giugno dal Moige, Movimento italiano genitori, per i messaggi positivi che ha trasmesso. Ad ogni sposa saranno proposti tre abiti, mentre i padri dovranno cercare di interpretare i desideri delle proprie figlie, scegliendo tra le creazioni di Atelier Emé. Così le spose saranno consigliate da Raffaella Fusetti e Alessandra Grillo (che ha organizzato tra l'altro, lil matrimonio di Chiara Ferragnoi e Fedez). Accanto ai padri ci sarà invece Melissa Satta.



Chi di loro indovinerà l'abito più vicino al gusto della figlia conquisterà per il suo giorno speciale una creazione sartoriale esclusiva. Nell'ufficio di Alessandra Grillo le spose saranno invece accolte per una chiacchierata sul loro giorno più importante, per ricevere i preziosi consigli della wedding planner. Piattaforma innovativa e divertente, il programma si è rivelato allo stesso tempo un’ottima vetrina per gli abiti creati da Atelier Emè.