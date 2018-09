Moda: Marni e le sue prove d’artista

La passerella di Marni, con le collezioni per la prossima primavera estate, è un invito a riprendere contato e connessione con il proprio corpo. Il pubblico, mollemente adagiato su letti da camera disposti ad anfiteatro, assiste alla passerella in cui sfilano modelle con fisicità diverse, con richiami al classicismo , mischiato all' idea del non finito e a una riflessione sui canoni estetici di oggi e di ieri.

La partenza della collezione disegnata da Francesco Risso, che mescola la tela del pittore al marmo dello scultore, riecheggia la morbida femminilità della Venere di Milo. Gli abiti ricordano colonne doriche e sono drappeggiati come pepli, mentre le stampe paiono un collage di antiche statue. I cappottini hanno ditate di tempera e i biker sono assemblati mettendo insieme più pezzi, con il dietro in maglia e il davanti in pelle sagomata, che non coincidono.



Agli occhiali a forma di aliante fanno da contraltare sandali spaiati, appuntiti o borchiati, in una riflessione sul lavoro in studio, sul modellare a mano, aggiungere, togliere, ibridare, mescolare, vestire, svestire, che somiglia molto al lavoro dell'artista.