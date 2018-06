Moda Mare P/E 2018: chic come i divi anche in spiaggia

Come ispirarsi alle icone di stile al mare Mick Jagger | Prendere ispirazione dalle icone di stile, dal cinema alla musica, non è sbagliato. Anzi a volte i consigli migliori arrivano proprio da loro. Ufficio stampa 1 di 22 Aspesi, camicia di lino rosa con abbottonatura a metà. Ufficio stampa 2 di 22 L.G.R, SKIPPER - YACHT CLUB COLLECTION | Skipper, il primo modello della Yacht Club Collection, coniuga eleganza, funzionalità e alti livelli performativi. Con le sue linee classiche e un touch sportivo, Skipper è l’occhiale disegnato per la vita negli Yacht Club in ogni momento della giornata, dalle adrenaliniche gare sportive in acqua alle gite in barca, dai pranzi al porticciolo agli aperitivi al tramonto. (lgrworld.com) Ufficio stampa 3 di 22 Clinique, 72-Hour Auto Replenishing Hydrator, idratante che garantisce fino a 72 ore di idratazione, anche dopo aver lavato il viso, grazie alla nuova tecnologia e ai due ingredienti eroe: l’acqua di aloe attivata e la caffeina. Ufficio stampa 4 di 22 Paul Newman, Venice Film Festival, 1963 | Vestirsi dalla testa ai piedi e in maniera appropriata per andare in spiaggia è cosa buona e giusta.Un costume e via non basta. Sì a camicie in lino fresche, bermuda e scarpe comode e pratiche da togliere con facilità. Ufficio stampa 5 di 22 Mango, total look camicia e bermuda. Ufficio stampa 6 di 22 Gucci, zaino in canvas con dettagli in pelle e maxi logo. Ufficio stampa 7 di 22 Fielmann, occhiali da sole in acetato color miele della nuova ollezione 2018. Un classico destinato a diventare must-have. (fielmann.it) Ufficio stampa 8 di 22 Tony Curtis e Marilyn Monroe | Azzardi di colore e fantasie festose sono concesse. Siamo pur sempre in spiaggia. Da ricordare anche i dettagli di stile che fanno la differenza: un cappello è tutto quello di cui avrete bisogno. Ufficio stampa 9 di 22 Borsalino, cappello in paglia con nastro nero a contrasto. Ufficio stampa 10 di 22 A. Lange & Söhne 1815 HOMAGE TO WALTER LANGE | Cassa in oro rosa. Movimento meccanico a carica manuale, di manifattura, con autonomia di 60 ore, secondi centrali saltanti con funzione start/stop, piccoli secondi con funzione di arresto. Edizione limitata a 90 esemplari. Diametro 40,5 mm Prezzo su richiesta. Santoni, sabot in canvas e pelle. Ufficio stampa 11 di 22 Santoni, sabot in canvas e pelle. Ufficio stampa 12 di 22 Cary Grant | Vestirsi dalla testa ai piedi e in maniera appropriata per andare in spiaggia è cosa buona e giusta.Un costume e via non basta. Sì a camicie in lino fresche, bermuda e scarpe comode e pratiche da togliere con facilità. Ufficio stampa 13 di 22 Hermès, sandali di pelle nera. Ufficio stampa 14 di 22 Clint Eastwood | Shorts ok, bermuda alla grande. Mai però quei terribili pinocchietti proposti anche al maschile che ucciderebbero anche uno stallone. Ufficio stampa 15 di 22 Intimissimi Uomo collezione Mare | Boxer con fantasia Anni 60. Ufficio stampa 16 di 22 SKINCEUTICALS, Ultra Facial Defense è una crema solare per uso quotidiano ad ampio spettro UVA/UVB per un’efficace prevenzione dell’invecchiamento foto-indotto e dell’iperpigmentazione cutanea. 17 di 22 Ray-Ban, Marshal con lenti graduate. La nuova montatura presenta un audace doppio ponte e una finitura esagonale abbinata a lenti da sole graduate. (ray-ban.com) Ufficio stampa 18 di 22 Sean Connery in Thunderball, 1965. Ufficio stampa 19 di 22 Giosì Beachwear | Boxer della linea “Tropicana” con fantasia ispirata alle lontane isole esotiche (giosibeachwear.it) Ufficio stampa 20 di 22 Etro, polo di cotone verde oliva. Ufficio stampa 21 di 22 Gregory Peck, 1946. Mostrarsi in costume non è sinonimo di ineleganza. Tutto o molto dipende anche da quello che si mette in mostra. Ufficio stampa 22 di 22 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Qual è l’abbigliamento più azzeccato da sfoggiare in spiaggia, sopra il costume, per essere cool e disinvolti in questa calda estate 2018? A proposito di look e di moda mare maschile, in genere i pericoli sono due: quello di essere troppo banali, poco fantasiosi e quindi poco interessanti, o, al contrario, di eccedere in eccentricità e rischiare il ridicolo. La cosa più importante è sempre quella di cercare di vestirsi in modo da essere a proprio agio. Andiamo in spiaggia? Allora via libera agli indumenti adatti al mare, avendo cura di sceglierli in modo da mettere in risalto i punti di forza. Vediamo qualche dritta.



In spiaggia il superfluo ve lo dovete scordare, state andando a prendere il sole, a farvi una bella nuotata e a rilassarvi, perciò lasciate a casa pantaloni lunghi e scarpe chiuse con calzino. Sarebbe saggio anche evitare la canotta (anche detta “maglia della salute”) per non rischiare l’effetto “coatto”. Portate con voi il telo da mare e gli indispensabili occhiali scuri che vi aiuteranno ad avere quel “sintomatico mistero”, per dirla alla Battiato. Lasciate a casa anche i giocattolini tecnologici, non vi aiuterebbero a sintonizzarvi con la natura. Meglio, molto meglio un buon libro. A casa anche i gioielli vistosi, le catene d’oro che fanno tanto rapper, gli orologi lussuosi e quant’altro. Tenete un basso profilo, è molto più chic.