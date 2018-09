Make up: la stagione del colore

Ocra, terra, verde, rosso, creano un legame tra noi e la terra d'origine dell'essere umano, ma su una pelle quasi futurista, senza difetti, caratterizzata da un'immaterialità che sembra ricreata con Photoshop. Uno sbalzo ottico che proietta in avanti e contemporanemante celebra gli archetipi dentro di noi.



Estée Lauder per esempio guarda al sud, terra di barocco, di contaminazioni di popoli e sapori forti. E firma una collezione estiva che ne rispecchia l'opulenza cromatica. Gli occhi ne sono i protagonisti assoluti: viola, mango, verde oliva, blu notte e bronzo le nuance della summer palette. Ombretti satinati e cremosi, facili da applicare e altamenti pigmentati. Il trend vuole palpebre monoclore, chiara ispirazione dal mondo fashion, con ciglia a contrasto rivestite da tinte insolite. Un esempio? Puoi mettere il mascara nero e colorare solo le punte, oppure pennellare in sfumature diverse le ciglia superiori e inferiori (turchesi le prime, bordeaux le seconde).



Se non hai paura di osare, gioca con le matite occhi tratteggiando la rima superiore con il verde e colorando le ciglia con il mascara turchese. E per un effetto extension, dopo il mascara, tamponale con un po' di cipria e ripassa il mascara. Un gioco di sovrapposizioni che prende il nome di layering, e funziona molto bene anche sulle labbra. Basta mixare tra loro rossetti diversi: rosa corallo e albicocca, oppure fucsia e arancio mandarino, sfumando il primo su tutta la bocca e il secondo soltanto al centro. L'estate concede massima libertà.