Look da spiaggia: con i boxer come i divi del cinema

Ormai ci siamo, è tempo di vacanze e, come ogni anno, ci troviamo di fronte allo stesso dilemma: slip o boxer? La moda di quest’estate sceglie i secondi. Comodi, pratici, in tessuti di ultima generazione che permettono un’asciugatura rapida, dalle fantasie geometriche o floreali, dalle tinte accese o discrete. Complici di nascondere anche qualche chilo di troppo, i calzoncini da bagno spodestano i cari vecchi slip, che se è vero regalano più slancio a chi non è dotato di grande altezza, per questa stagione rimangono nel cassetto.

Ma non è finita qui. Perché, per l’estate 2018 i brand di moda, oltre a proporre silhouette moderne, hanno focalizzato la loro attenzione anche sul cinema, dando vita a costumi da bagno, degni delle più eleganti icone di un tempo. Come quelli di Elvis Presley sfoggiati in Blue Hawaii negli Anni 60, attillati e a vita alta.

O il modello da surfista lunghi oltre al ginocchio come quelli indossati da Matthew McConaughey in Sahara nel 2005. Spazio anche ai costumi stampati, dalle fantasie geometriche o floreali come quell indossati da Montgomery Clift in Da qui all’eternità nel 1953. O come quelli di George Clooney in Paradiso amaro del 2011.

E per chi vuole osare di più? Scegliete una stampa super funny. Come quella di Jude Law ne Il talento di Mr. Ripley nel 1999 che lo ritrae sul lungo mare insieme a un’angelica Gwyneth Paltrow. E come dimenticare il calzoncino attillato azzurro cielo da Daniel Craig James Bond Casino Royale nel 2012? Impossibile.