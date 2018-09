Iceberg. Moda e motori sfilano in passerella

Iceberg porta in passerella il mondo dei motori Showbit/Mondadori Portfolio 1 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 2 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 3 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 4 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 5 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 6 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 7 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 8 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 9 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 10 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 11 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 12 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 13 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 14 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 15 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 16 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 17 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 18 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 19 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 20 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 21 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 22 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 23 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 24 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 25 di 26 Showbit/Mondadori Portfolio 26 di 26 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

James Long, direttore creativo, mi riceve nel backstage a pochi minuti dall’inizio del fashion show e mi descrive i tratti essenziali della sua primavera-estate.

Mix and match di texture e tessuti, tagli e aperture che lasciano intravedere come flash il logo Iceberg realizzato con font differenti, prese d’aria rubate al mondo dello sport trasformate in cinture, pannelli in paillettes ispirati alle carrozzerie vintage, biker boots dalle stringhe fluo, glazed e glossy bag dall’aspetto vetrificato…in un guardaroba vivace e ironico, che combina con estrosa eleganza vernici smaltate e stampe cartoon, zip e sketch, denim e knitwear, troviamo anche grafiche neon dipinte a mano su caschi creati appositamente per Iceberg dalla storica azienda giapponese ARAI Helmet.



James, da dove nasce l’affascinante connubio moda-motori che ispira questa nuova collezione?

La passione per i motori è la verità di Iceberg, la sua prima essenza, a partire dalla collezione di modelli d’auto d’epoca della famiglia Gerani, fondatrice del brand. La stessa Emilia-Romagna, terra in cui l’azienda è nata e ha la propria sede, rappresenta il cuore della Motor Valley italiana. Penso che guidare le auto e le moto, specie se in un circuito da corsa, sia molto glamour…il fascino della gara, l’adrenalina che nasce dal rombo dei motori in pista, porta con sé una carica seduttiva simile a quella che si sprigiona quando gli abiti di una nuova collezione sfilano per la prima volta in passerella.



Quali dettagli della collezione PE2019 sono direttamente mutuati dal mondo dello sport?

Le zip sinuose e le linee spiraliformi, che percorrono i colli delle camicie bianco ottico, rimandano ai più famosi tracciati internazionali. Le car-kit skirt e i fool look in vernice smaltata, arricchiti da patch e loghi costruiti con pannelli in paillettes, si ispirano alla carrozzeria vintage della Jaguar XKSS nera del ’57. L’intera palette cromatica è influenzata dalla collezione della famiglia Gerani e da una selezione di moto vintage curata da “Ruote da sogno”: rosso Lancia, argento Porsche, verde Alfa Romeo. Molti degli aspetti funzionali delle tute dei piloti sono stati reinterpretati in chiave glamour, come ad esempio le cerniere che corrono lungo le maniche o delimitano gli scolli e che consentono di mostrare, aprendole, il logo Iceberg. Le silhouette delle divise da gara sono state tradotte in popeline in modo da ottenere delle vestibilità morbide e confortevoli.