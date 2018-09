Falconeri sfila in aeroporto tra partenze, arrivi ma sempre elegante

Verona, precisamente Villafranca, head quarter generale di Calzedonia in una delle ultime giornate estive settembrine. Protagonista per un giorno Falconeri, il marchio di filati italiani del Gruppo Calzedonia, che anno dopo anno sta conquistando il pubblico più esigente. Così, per l'occasione, la location si è trasformata in un grande gate aeroportuale dove il banco del check-in ha accolto un vasto pubblico internazionale accorso per assistere alla sfilata del brand, che ha portato in scena la nuova collezione Autunno/inverno 2018-19.

Tra gli ospiti più attesi gli attori Luca Argentero e Alessandra Mastronardi. Luca, già Brand Ambassador per la stagione Autunno/Inverno 2018-19 è stato riconfermato anche per la Primavera-Estate 2019, mentre Alessandra sarà protagonista di futuri progetti social (Stay tuned!). in prima fila anche la coduttrice Cristina Parodi, l'attrice Anna Safroncik, la foodblogger Chiara Maci, la modelle Paola Turani e Ludovica Sauer moglie di Alessandro Catellan.

All’interno di una sala d'attesa affollata di personaggi noti e un pubblico di viaggiatori, e accanto al nastro dei bagagli che girava ininterrottamente, modelle e modelli hanno svelato il nuovo viaggio di Falconeri, una collezione easy chic che ha elogiato il colore . Un susseguirsi di morbidi pantaloni dalla silhouette senza tempo, in cachemire, maglioni over multicolor e avvolgenti capispalla hanno trasportato gli ospiti in un viaggio fatto di linee essenziali e pulite.





Novità assoluta della collezione la grande attenzione alla palette di colori vivaci; scelti sia nelle loro formulazioni base che nelle sfumature più di tendenza. Il risultato? Un arcobaleno di tinte must have – che Falconeri propone nei modelli dolcevita e girocollo - per i filati soft e light cashmere. Le proposte spaziano dall’ azzurro cielo, al verde bosco, al fuxia, fino ad arrivare al verde acquamarina, al rosso fuoco e al ciclamino e lilla. Per lui proposti anche le versioni blu elettrico ed arancione.