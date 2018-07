Davide Gambarotto: “E’ una questione di vita o di moda!” Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 2 di 18 Ufficio stampa 3 di 18 Ufficio stampa 4 di 18 Ufficio stampa 5 di 18 Ufficio stampa 6 di 18 Ufficio stampa 7 di 18 Ufficio stampa 8 di 18 Ufficio stampa 9 di 18 Ufficio stampa 10 di 18 Ufficio stampa 11 di 18 Ufficio stampa 12 di 18 Ufficio stampa 13 di 18 Ufficio stampa 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Questo importante trampolino di lancio per i brand emergenti è frutto della professionalità, competenza e genialità del suo ideatore: gli esordi in Svizzera, come esperto di pubbliche relazioni, gli anni ’90 alle Baleari, iconica meta di divertimento, glamour e trasgressione, quindi il rientro in Italia e, agli inizi degli anni 2000, la creazione del primo social network dedicato al mondo del fashion.

Precursore ed innovatore, Davide Gambarotto, rompe gli schemi del passato e guarda sempre avanti, perché la moda è vita e rinnovamento.



Ma chi è Davide Gambarotto?

Sono un visionario, credo nei sogni e ho sempre fatto di tutto per realizzarli. Riconosco il valore autentico delle persone e riesco a farlo emergere in un mondo così difficile e competitivo come quello della moda. Sono un gran lavoratore, ma conservo intatta la mia natura, genuina, educata e rispettosa. Non amo perdere tempo e mi diverto con il mio lavoro: penso sia una vero privilegio poterlo affermare.



Esiste un episodio significativo della tua vita che ti abbia fatto capire di appartenere al mondo della moda?

Sono cresciuto tra la Svizzera e la famosa D di Domodossola. L’universo fashion era ben distante dalla mia realtà. Fin dalla giovane età, tuttavia, ho sempre preferito prendere un treno verso Milano per fare shopping piuttosto che trascorrere i pomeriggi in sala giochi con i miei coetanei. Non esiste un episodio particolare che abbia fatto scoccare la mia scintilla per la moda: ha sempre fatto parte di me, ero uno strumento per esprimere me stesso, anche se il mio desiderio non era quello di creare…nel mio ideale ho sempre sognato di valorizzare qualcosa: un marchio, uno stile…sentivo che questo sarebbe stato il mio futuro.



Cosa porti con te, nel tuo bagaglio di esperienze, della tua importante collaborazione del passato con Tom Ford nella maison Gucci? Come riassumeresti le tappe decisive della tua carriera?

La mia carriera ha preso il via con la più grande formazione che potessi ricevere: lavorare con Tom Ford da Gucci. Di quell’esperienza porto con me la sua educazione e il suo profondo rispetto per il lavoro di ogni singola persona. La sua dedizione, a volte maniacale, per la propria professione. Il suo gusto estetico e la sua eleganza rivivono in ogni lavoro che faccio, in ogni attimo della mia vita professionale e privata. Un’altra tappa significativa è stata scandita dalla mia collaborazione a supporto dell’accademia di moda nel cuore di Milano: lì ho realmente capito che la mia missione sarebbe stata quella di aiutare, indirizzare e sostenere il mondo dei giovani talenti. Oggi questo mio percorso mi ha portato a creare un social network dedicato, uno spazio espositivo ed eventi ad hoc per far emergere i giovani designer nazionali ed internazionali.



L’esperienza in Svizzera e quella spagnola, ad Ibiza, come hanno influenzato la tua crescita e il tuo cammino professionale?

In Svizzera ho imparato le nozioni di marketing e le qualità di PR che utilizzo quotidianamente nel mio lavoro. Mi sono inoltre trovato al fianco di manager di fama internazionale del settore discografico. In Spagna, ad Ibiza, ho avuto l’onore di conoscere personaggi famosi e di sviluppare il mio fiuto nel riconoscere le tendenze.



Sei stato pioniere nella creazione del primo social network dedicato al settore moda. Che importanza assume lo strumento internet al giorno d’oggi nella scoperta ed affermazione dei nuovi trend?

Fin dall’inizio della mia carriera ho sempre creduto nel potere di Internet, come strumento di comunicazione, contatto e diffusione di una tendenza, un’idea, un brand. Il primo social network specifico del settore moda è stata una scommessa, innanzitutto con me stesso, ed oggi, alla luce dei risultati raggiunti, posso affermare di aver giocato bene le mie carte. Viviamo nell’epoca in cui una foto arriva dall’altra parte del mondo con un semplice click, così le tendenze si divulgano, le persone si tengono in contatto e possono nascere le migliori collaborazioni lavorative.



Quando e come è nata l’idea di fondare il BINF, sfilata-evento di giovani stilisti emergenti?

Il BINF è ormai alla sua dodicesima edizione. È un evento riconosciuto ed atteso durante la Milano Fashion Week. Il mio obiettivo, come già dicevo, è quello di aiutare i giovani stilisti a farsi strada nel mondo della moda: il vero talento deve emergere, la passione, la dedizione e la manifattura impeccabile devono essere premiate, lo stile e l’originalità devono arrivare a tutti. Da questa visione nasce il BINF, una ricca vetrina attraverso la quale gli addetti al settore possono entrare in contatto con i designer del futuro.