Chinotto, primizia di stagione e nuovo trend per i profumi d’estate

Chinotto di Liguria, novità della linea Blu Mediterraneo di Acqua di Parma.

È Acqua di Parma a nobilitare ulterioriormente il chinotto, con la maestria artigianale scritta indelebilmente nel suo dna, fin dalla sua prima colonia nata nel 1916 come profumo personale del barone Carlo Magnani, che poi venne distribuito nelle sartorie dove veniva venduto insieme agli abiti realizzati su misura. Non stupisce, per cui, la scelta del nome celebrativo dell’ultima fragranza della collezione Blu Medierraneo, Chinotto di Liguria. Leggenda vuole che la pianta sia sbarcata dalla Cina nel porto di Savona nel 1500, e che abbia trovato nella riviera di Ponente il suo habitat naturale grazie a un navigatore che trapiantò l’agrume nella terra ligure.