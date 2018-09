Pelle a tutta luce: ecco come crearla in quattro mosse Alesssandro Borghi, in total look Gucci, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2018. Ufficio stampa 1 di 5 Spazzola supersonica compatta, Clarisonic. Ufficio stampa 2 di 5 Tonico illuminante "Ready Steady Glow", Ren. Ufficio stampa 3 di 5 Il siero (e non solo) illuminanti, “purity made simple” di Philosophy. Ufficio stampa 4 di 5 Rubber Mask illuminante, Dr. Jart+. Ufficio stampa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Detersione hi-tech

La rinascita comincia dall'acqua e quella della pelle, in particolare, dalla nuova tendenza della detersione che la utilizza in sinergia con apparecchi massaggianti hi-tech. Il prodotto giusto: la spazzola supersonica compatta e waterproof Clarisonic che, con le sue 300 micro-oscillazioni al secondo elimina impurità, residui di trucco e protezioni solari. Due le modalità: pulizia delicata da 60 secondi o pulizia normale da 80 con la testatina Radiance, che migliora la grana della pelle regalando nuova luce.



Micro esfoliazione effetto glow

Adatto a tutti i tipi di pelle, un tonico illuminante ad uso quotidiano che stimola il naturale rinnovamento della pelle, proteggendola, riparandola ed idratandola. Grazie alla presenza di Alfa Idrossi Acidi (AHA) naturalmente presenti nella frutta tropicale, READY STEADY GLOW di Ren, esfolia delicatamente la pelle che appare subito levigata e luminosa, decongestionando i pori e riducendo le imperfezioni.



Maschera illuminante

Le maschere per il viso sono tra gli oggetti del desiderio cosmetico più amati e, oggi, tra i più esibiti sui social. Dr. Jart+, marchio Dermatologico Mondiale, Basato sulla tecnica della maschera modellante, presenta Rubber Mask realizzata in caucciù, materiale che non permette la dispersione di nessun principio e rilascia il 100% degli ingredienti sulla pelle. La linea Rubber Mask è studiata per 3 specifiche esigenze della pelle: idratazione, luminosità (foto) e compattezza.



Il siero (e non solo)

Il brand “purity made simple” di Philosophy è appena approdato in Italia. I prodotti sono scientificamente sviluppati per sfruttare la forza della natura abbinandola alla scienza, per offrire risultati clinicamente testati e visibili all’istante. Tra i quattro prodotti spicca il siero idratante e illuminante realizzato con una formula ultra light arricchita con vitamine, antiossidanti e olii naturali che lascia la pelle idratata per oltre 24 ore.