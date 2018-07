Doposole, i nuovi alleati per mantenere l abbronzatura

Doposole, i nuovi alleati per mantenere lʼabbronzatura Jason Morgan per Giorgio Armani Beauty ©Giorgio Armani Ufficio stampa 1 di 11 1 The After Sun Enhancer Dopo Sole, La Mer | Enfatizza l’abbronzatura, lenisce e prolunga visibilmente la radiosità della pelle. Ufficio stampa 2 di 11 2 Tan Maximizer , Lancaster | Grazie alla nuova tecnologia rinforzata, prolunga l’abbronzatura, calmando la pelle, riparandola e idratandola proteggendo il DNA cellulare cutaneo. Ufficio stampa 3 di 11 3 CREMA VISO OLIGO-TERMALE, BIOTHERM | Nutre e favorisce la rigenerazione cellulare dell'epidermide aggredita dal sole grazie all'estratto puro di Plancton Termale + oligominerali + vitamine B5 e E + SOD. Ufficio stampa 4 di 11 4 Hydramemory Mask, Comfort Zone | In soli 3 minuti ripristina l’idratazione ottimale della pelle. La texture “sorbetto” dona una sensazione di freschezza. La pelle è immediatamente idratata, rivitalizzata, liscia, profondamente dissetata. Ufficio stampa 5 di 11 5 CELLULAR NIGHT REPAIR CREAM, LA PRAIRIE | Grazie agli speciali principi attivi che riparano i danni cutanei, Cellular Night Repair Cream stimola il rinnovamento cutaneo durante le ore notturne, esercitando al contempo un’azione idratante, levigante e rassodante. Ufficio stampa 6 di 11 6 CRÈME D’EAU LÉGÈRE, Uriage | Aiuta a riscostruire la barriera cutanea per mantenere un livello d'idratazione ottimale. Ufficio stampa 7 di 11 7 Crema Reidratante Gel, Vichy Aqualia Thermal | Unisce la freschezza del gel al comfort della crema per una pelle dall’aspetto rimpolpato e un’idratazione per 48 ore. Ufficio stampa 8 di 11 5 CELLULAR NIGHT REPAIR CREAM, LA PRAIRIE | Grazie agli speciali principi attivi che riparano i danni cutanei, Cellular Night Repair Cream stimola il rinnovamento cutaneo durante le ore notturne, esercitando al contempo un’azione idratante, levigante e rassodante. Ufficio stampa 9 di 11 6 CRÈME D’EAU LÉGÈRE, Uriage | Aiuta a riscostruire la barriera cutanea per mantenere un livello d'idratazione ottimale. Ufficio stampa 10 di 11 9 Dermosolari Latte Doposole, Lichtena | grazie alla presenza di sostanze lenitive e disarrossanti come la Vitamina E, l’Acido Glicirretico, Bisabololo e Calendula, dona un immediato sollievo alla pelle e calma le irritazioni. Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tante ore di sole si fanno sentire anche quando è sera. Perché quelle serali sono ore (ancora) difficili per la pelle esposta al sole. Ecco perché bisogna prendersene cura.

In aiuto arrivano per esempio i nuovi doposole per viso e corpo a base di antiossidanti che intervengono sul Dna o le membrane cellulari, come la vitamina C, che è anche disarossante, il Q10, il SOD e l'acido lipoico, che prevengono la formazione di rughe e macchie.

Importanti anche l'acido ialuronico, il collagene, gli estratti di soia, che idratano e compattano la pelle, e i peptidi derivanti dalle alghe, che riparano la cute e attenuano la sensazione di calore post sole.