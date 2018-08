Come salvare l’abbronzatura (e lo state of mind vacanziero)

È il solito dilemma: mantenere più a lungo possibile l’abbronzatura o cambiare pelle come si fa col guardaroba? Qualunque sia la tua scelta, ecco come fare con le giuste novità e i prodotti di stagione.

10 (+1) armi vincenti per mantenere lʼabbronzatura Incarnato dorato per Jamie Dornan e Birgit Kos. L'attore e la top model sono i nuovi testimonial dell'ultima fragranza Boss The Scent. Ufficio stampa Bbc 1 di 12 Huile Lavante, Uriage. Detergente dall’azione delicata ed emolliente. Inoltre, grazie ai suoi agenti detergenti e all'Acqua Termale d'Uriage, protegge la pelle dagli effetti disidratanti dell'acqua calcarea. Ufficio stampa 2 di 12 MICRODERMABRASION Scrub, Resultime. Scrub ultra-levigante ispirato alle sofisticate tecniche di microdermoabrasione. Perfetto per eliminare le cellule morte, mantenere la pelle del viso dorata e Luminosa. Contiene Vitamina E in grado di donare una speciale idratazione, rinforzando la barriera lipidica e limita l’evaporazione dell’acqua. Ufficio stampa 3 di 12 Self-Tanning Drops, Dr Sebagh. Autoabbronzante intelligente do-na un colorito luminoso mentre protegge la pelle dagli effetti dell'invecchiamento dovuti alle radiazioni ad alta energia della luce visibile (HEV): luce blu / violetta viene emessa anche da smartphone, tablet e laptop. Basta semplicemente mischiare le gocce autoabbronzanti con l’idratante o il siero che si usa quotidianamente. Il colore si sviluppa nell'arco di poche ore e dura tra 2-3 giorni. Ufficio stampa 4 di 12 Micro Liquid Essence Hydra Beaut, Chanel. Essenza fluida idratante, a contatto con la pelle, libera il potere energizzante delle cellule fresche delle microsfere di camelia. Ufficio stampa 5 di 12 The Hydrating Mask, La Mer. Idrata intensamente e nutre la pelle secca e disidratata per un aspetto più levigato ed una sensazione di morbidezza. Ufficio stampa 6 di 12 Hydra-Essentiel Maschera Occhi, Clarins. Lasciata in posa solo 10 minuti, come trattamento express, oppure tutta la notte, questa maschera occhi idratante dalla texture crema-gel fresca e morbida rilascia i suoi attivi idratanti, rivitalizzanti e lenitivi per restituire uno sguardo luminoso. Ufficio stampa 7 di 12 SUCCOVIVO PRO 2000, IMETEC. L'unico estrattore di succo professionale ad alte prestazioni che nutre il corpo ed esalta la bellezza grazie all'innovativo Filtro Beauty in dotazione che permette di trasformare in pochi secondi frutta e verdura in maschere di bellezza 100% naturali dalla texture cremosa e consistente, pronte per essere applicate su pelle e capelli stressati dal sole. Provare per credere. Ufficio stampa 8 di 12 BABASUCCO SUN è un succo ricchissimo di caroteni, precursori della vitamina A e dunque amici della pelle e della vista. Perfetto alleato per il periodo post summer, per nutrire a fondo la pelle da dentro e pro-teggerla da tutte le aggressioni. Ufficio stampa 9 di 12 PLUSOL.IN, SKiNiUS. Un integratore solare che, grazie al rame, favorisce la normale pigmentazione della pelle e protegge la cellule dallo stress ossidativo. Per almeno 2 settimane dopo il rientro dalle vacanze assumere 1 o 2 microcompresse al giorno. Ufficio stampa 10 di 12 Scrub Stimolante Corpo, Alma K. Arricchito con tè bianco, rimuove delicatamente le cellule morte e le impurità della pelle per un effetto purificante e illuminante. Ufficio stampa 11 di 12 LPG endermologie. Se l’idratazione via cosmetica non basta i centri LPG endermologie hanno messo a punto il protocollo “Attivatore Splendore Immediato” che, in 15 minuti, esfolia il viso e distende i tratti. Viene eseguito con il manipolo brevettato “Ergolift” che permette una stimolazione mirata dei fibroplasti attraverso battiti controllati e aspirazione. In questo modo le cellule riattivano la sintesi di collagene, elastina e acido ialuronico. I risultati sono visibili già dalla prima seduta, perché agendo sulla microcircolazione, il colorito risulta subito più luminoso. 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Fai lo scrub senza paura: eliminando le cellule morte superficiali aiutiamo a l’epidermide a non diventare secca e opaca. E la tintarella ci guadagna, meno intensa, ma più luminosa.

Aggiungi una goccia di autoabbronzante: si può avere un’aria solare anche se le vacanze estive sono state brevi o si è rimasti in città, scegliendo persino il grado di abbronzatura con il prodotto giusto.

Raddoppia l’idratazione: bere acqua fa molto bene all’organismo, pelle compresa. Ma per contrastare aridità e desquamazione servono anche fonti esterne, dai sieri super concentrati alle creme per il corpo.

Stimola la pigmentazione dall’intenrno: per mantenere attiva la melanina anche in città, è sempre utile continuare ad assumere per due-tre settimane l’integratore solare preso prima e durante la vacanza.

Bevi arancione: Se è vero che siamo quello che mangiamo (e beviamo), perché non aiutarsi con alimenti alleati dell’abbronzatura? Assumendo betacarotene attraverso frutta e verdura giallo-arancione si può dare una mano alla melanina.

Preferisci gli oli doccia: niente bagni caldi almeno per un po’. Sono ultra rilas-santi, ma non per l’abbronzatura. Meglio la doccia con un olio detergente che risulta meno aggressivo con il film idropilitico e lascia la pelle più morbida.

Regalati una maschera dissetante: lo fanno anche le star dopo una notte insonne o un lungo viaggio in aereo: applicano sul viso una maschera antistress e poi scattano un selfie. Per molti è diventata una mani (vedi l’hashtag #maskselfie) ma la sana abitudine di ricorrere a una maschera è da copiare.

In istituto: se l’idratazione via cosmetica non basta, i centri LPG hanno messo a punto il protocollo “Attivatore Splendore Immediato” che, in 15 minuti, esfolia il viso e distende i tratti. Viene eseguito con il manipolo brevettato “Ergolift” che permette una stimolazione mirata dei fibroplasti attraverso battiti controllati e aspirazione. In questo modo le cellule riattivano la sintesi di collagene, elastina e acido ialuronico. I risultati sono visibili già dalla prima seduta, perché agendo sulla microcircolazione, il colorito risulta subito più luminoso.