Beauty H2O. Per idratare la pelle lʼacqua non basta più Uno scatto dalla campagna "Tom Ford for men Skincare and Grooming collection". ©Estée Lauder Companies Ufficio stampa 1 di 9 CLINIQUE Turnaround Daytime Revitalizing Moisturizer | Crema idratante leggera e priva di oli che dona all'istante un aspetto radioso e vitale. Ufficio stampa 2 di 9 - DECLARÉ Hydro Boost Duo Care Fluid | Fluido idratante che, grazie a una speciale combinazione di minerali di origine marina, oligoelementi ed estratti di alghe, supporta l’attività cellulare, riducendo visibilmente i segni di disidratazione. Ufficio stampa 3 di 9 Estée Lauder, Advanced Multi-Protection Anti-Oxidant Lotion Broad Spectrum SPF 15 | Questa lozione idratante priva di Oli dalle performance elevate difende la pelle dai prematuri segni di invecchiamento e ne riduce l'aspetto, con la tecnologia anti-ossidante più efficace di sempre. Ufficio stampa 4 di 9 La Mer The Hydrating Facial | Maschera dalla pura energia idratante. La tendenza all’aridità diminuisce rapidamente, i segni visibili dell’invecchiamento si riducono e la pelle appare morbida, levigata e compatta. Ufficio stampa 5 di 9 L'Erbolario Uomo | Crema Viso compattante, energizzante e idratante con Olio di Baobab e Burro di Caffè. Ufficio stampa 6 di 9 Maria Galland 96 Crème Hydratant Intense, rinfresca istantaneamente e conferisce alla pelle un’idratazioneimmediata e duratura. 7 di 9 Maria Galland 96 Crème Hydratant Intense, rinfresca istantaneamente e conferisce alla pelle un’idratazione immediata e duratura. Ufficio stampa 7 di 9 Sisley Paris | Hydra-Global, un trattamento idratante intensivo anti-età, specificamente formulato per fornire una soluzione completa al fenomeno della disidratazione cutanea. Ufficio stampa 8 di 9 Uriage, Crema Ricca all’acqua SPF20 dalla texture ricca ma non grassa perfetta per idratare e nutrire l’epidermide in profondità per 24H. Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Noi siamo acqua. Lo diceva anche Derek Zoolander: «L’acqua è l’essenza dell’idratazione e l’idratazione è l’essenza della bellezza». Basti pensare che il corpo di un neonato è fatto per l'80 per cento d'acqua: quantità che si disperde prima con la crescita e si riduce via via con gli anni. Sì, ne consumiamo tanta, anche respirando e attraverso i pori della pelle.

Per questo re-idratarsi è un gesto essenziale per il nostro benessere. E, tutto sommato, noi italiani ci comportiamo in modo corretto. Secondo una ricerca condotta da SodaStrema, azienda israeliana che produce uno strumento per rendere gasata l'acqua, il 63 per cento delle donne e il 56 per cento degli uomini segue, la regola degli “otto bicchieri” al giorno. I segnali che il corpo ci invia in caso di crisi idrica sono tanti: poca concentrazione, cali di memoria (anche il cervello è fatto d'acqua al 90 per cento) e sbalzi d'umore sono solo alcuni.

La stessa sensazione della sete indica che siamo in deficit d'acqua dal 3 al 5 per cento. E poi ci sono i segni che si leggono sul viso. Oltre alla secchezza che si avverte al tatto e all'aspetto spento della pelle, più tirata e segnata, l'epidermide risulta meno elastica.