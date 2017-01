9 aprile 2015 Xylella, verso il disastro ecologico: a rischio eradicazione milioni di ulivi del Salento La provincia di Lecce è focolaio di infezione. Il piano del Commissario straordinario per l'emergenza, Giuseppe Silletti, prevede la potatura massiccia. Dagli agricoltori arriva la richiesta di stato di calamità Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:48 - Più di un milione di ulivi eradicati, tagliati e ridotti a tronchi morti. E' questo lo scenario che si prospetta nel Salento, in Puglia, dove il batterio Xylella fastidiosa ha già infettato il 10% degli undici milioni di alberi simbolo della regione. Secondo l'associazione Aiab, il piano messo a punto dal commissario straordinario del governo Giuseppe Silletti, che prevede tra le varie misure anche l'eradicazione delle piante malate, rischia di risultare addirittura dannoso.

Fino all'ultimo ulivo - Il flagello della Xylella rappresenta una vera e propria calamità per la Puglia, che negli ulivi riconosce un'importante risorsa economica e un fondamentale simbolo di identità culturale. L'emergenza, però, è soprattutto ambientale: l'abbattimento di milioni di alberi comporterebbe una riduzione letale di "polmoni verdi" in grado di assorbire la CO2 dall'atmosfera.



Un potenziale disastro ecologico, se si considera che i terreni coltivati a olivi in Puglia coprono 377mila ettari. E a giudicare dalle previsioni, se non si riuscirà ad arginare il fenomeno, nel giro di pochi anni non resterà in vita neanche un ulivo salentino. Il governo sta valutando "lo strumento normativo migliore", tra cui si ipotizza anche un "decreto", per rispondere alla richiesta di stato di calamità naturale invocata dagli agricoltori pugliesi per ottenere un ristoro dai danni della Xylella agli ulivi.



Il Piano Silletti - Il piano messo in atto dal Commissario Silletti per l'emergenza Xylella, rischia non solo di non essere efficace, ma anche potenzialmente dannoso. È quanto sostiene l'Aiab, l'associazione italiana per l'agricoltura biologica, nel precisare che mentre l'irrorazione per via aerea di pesticidi e fungicidi per contrastare la diffusione del batterio danneggia l'agricoltura, l'estirpazione degli olivi infetti, necessaria per evitare la diffusione del batterio che prolifera anche nelle piante secche, sarebbe inutile qualora l'essiccamento fosse stato prodotto anche da altre concause. Tra queste, ad esempio, l'uso massivo di diserbanti chimici che indeboliscono l'albero, esponendolo a rischi maggiori.



Identikit del batterio - Secondo gli scienziati, la Xylella sarebbe arrivata a bordo di piante di oleandro provenienti dalla Costa Rica. Per effettuare il contagio, il batterio ha bisogno di essere "trasportato" da insetti vettori. Un team di ricercatori del Cnr di Bari ha scoperto che nel caso specifico della Xylella che ha colpito gli ulivi pugliesi, l'insetto vettore è la Philaenus spumarius, nota come "sputacchina". Purtroppo non esiste alcuna cura per guarire le piante infettate, che sono destinate a morire, né per inibire l'azione del batterio. L'unica soluzione percorribile, secondo gli scienziati, è quella di agire sull'insetto vettore, possibilmente con metodi che non provochino danni all'ambiente. Tagliare spesso l'erba, ad esempio, aiuta a eliminare le larve della sputacchina.