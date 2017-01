Wwf, le specie animali in via d'estinzione protagoniste del calendario 2016

Dal leopardo delle nevi alla tigre del Bengala, dall'elefante africano all'orso polare: il calendario 2016 realizzato dal Wwf è una carrellata di immagini di specie in via d'estinzione . Attraverso scatti d'autore realizzati in ogni angolo del mondo, l'associazione ambientalista punta a diffondere un messaggio preciso: "Salviamo le specie tutto l'anno" .

In copertina campeggia il primo piano di un leopardo delle nevi, mentre all'interno "sfilano" tigri, orsi, elefanti e rinoceronti, pappagalli e tartarughe marine. Tutte specie minacciate da bracconaggio, inquinamento e perdita di habitat.



Il viaggio nella natura selvaggia e in pericolo parte col mese di gennaio dalle montagne dell'Asia, dove vive il leopardo delle nevi. L'animale, che abita la catena dell'Himalaya, è gravemente minacciato di estinzione a causa del bracconaggio e delle attività umane. La sua popolazione si è ulteriormente ridotta del 20% negli ultimi 16 anni, spiega il Wwf, e oggi è tra le specie specie che rischiano di più per gli effetti del cambiamento climatico, che potrebbero ridurre di oltre un terzo il suo habitat.



Regalare il calendario, in vendita online sul sito Pandagift con una donazione minima di 12 euro, "è un modo per sostenere i 2.000 progetti di conservazione della natura e delle specie gestiti ogni anno in Italia e nel mondo", sottolinea il Wwf.