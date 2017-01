9 di 18 Sito ufficiale

Sito ufficiale

Wildlife Photographer 2015: premiate a Londra le più belle foto di natura selvaggia

Vincitore categoria "Contesto urbano" - Per scattare la foto, l'inglese Richard Peters ha pazientato per mesi prima di trovare il momento giusto. L'immagine non sarebbe la stessa, però, se un vicino non avesse acceso la luce...