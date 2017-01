3 ottobre 2014 Weekend con gli occhi all'insù: al via

lo show della migrazione degli uccelli Cinquanta eventi in tutta Italia per "salutare" i volatili in partenza Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:14 - Falchi, aironi e pettirossi sono solo alcuni degli uccelli di cui si può ammirare la migrazione nel weekend del 4 e 5 ottobre. Binocoli alla mano, si potranno vedere gli uccelli in partenza verso Sud. La Lipu ha organizzato cinquanta eventi in tutta Italia in occasione dell'Eurobirdwatch, il più importante evento dedicato al birdwatching e organizzato da Bird Life International in 37 Paesi europei.

Spettacolo della natura - Tra i luoghi in cui poter osservare lo spettacolo della migrazione ci saranno 21 tra oasi e riserve Lipu, a cui si affiancheranno una trentina tra parchi nazionali, foreste e zone umide. Qui si potrà fare birdwatching guidati dai volontari che aiuteranno grandi e piccoli nel conteggio europeo degli uccelli migratori.



Uccelli migratori in pericolo - Il presidente della Lipu, Fulvio Mamone Capria, ha dichiarato: "Gli uccelli migratori sono in pericolo a causa del consumo del territorio e dei cambiamenti climatici, sia nelle aree di nidificazione, svernamento e nei siti di sosta e migrazione. L'Eurobirdwatch è per la Lipu un'occasione per sensibilizzare alla tutela della migrazione e ribadire il fondamentale principio della sostenibilità ambientale delle attività umane, che hanno un enorme impatto sul paesaggio e sulla biodiversità".