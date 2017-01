Volo verde, creato un "fungo drone" per monitorare le aree protette

13:00 - E' stato realizzato il prototipo di un drone in materiale biologico. A metterlo a punto, un'équipe di quindici studenti della Stanford University, Brown University e dello Spelman College di Atlanta. Il dispositivo, costituito per la maggior parte da micelio fibroso, simile all'apparato vegetativo dei funghi, è pensato per sorvegliare le aree protette senza creare danni all'ecosistema in caso di incidenti.

Com'è fatto - In caso di perdita o rottura accidentale, il velivolo riuscirebbe a decomporsi completamente nel corso di pochi mesi. Presentato in occasione dell'International Genetically Engineered Machine competition (igem) del 2014, tutti i materiali scelti per la costruzione del particolare veicolo areo senza equipaggio sono completamente eco friendly.



Il telaio è composto da un modulo di un biomateriale a base di micelio stampato in 3D, costruito dalla società Ecovative Design. Poi è stato rivestito con un foglio resistente di cellulosa batterica. I circuiti al suo interno sono stati stampati sui biomateriali con inchiostro composto da nanoparticelle di argento.