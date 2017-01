14 luglio 2015 Volare a zero emissioni: per la prima volta un aereo elettrico attraversa la Manica La traversata dell'E-Fan Airbus è durata circa 40 minuti, percorrendo 74 chilometri da Lydd a Calais. La messa in commercio è prevista per il 2018 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:40 - Settantaquattro chilometri percorsi in circa 40 minuti utilizzando esclusivamente motori elettrici. E' l'impresa portata a termine dall'E-Fan Airbus, l'aereo bimotore e biposto a impatto zero che ha attraversato il canale della Manica, decollando dalla città inglese di Lydd e atterrando in quella francese di Calais. Al momento si tratta soltanto di un prototipo: il velivolo "green" dovrebbe entrare in commercio entro i primi mesi del 2018.

Il percorso scelto ricalca quello effettuato nel 1909 dall'aviatore francese Louis Blériot, ma in senso inverso. A pilotare il velivolo è stato Didier Esteyne, pilota certificato e anche uno dei principali progettisti dell'E-Fan. L'impresa dell'Airbus E-Fan segna un'altra grande conquista nell'ambito del trasporto aereo sostenibile, che in questi mesi ha registrato (e sta registrando ancora) l'impresa del Solar Impulse, il velivolo alimentato unicamente a energia solare che ha recentemente chiuso la tappa più dura del suo giro del mondo.



Le caratteristiche - Il prototipo di aereo elettrico E-Fan è stato presentato per la prima volta al salone aeronautico di Parigi nel 2013. Pesa circa 600 kg, ha una lunghezza circa 7 metri e si muove grazie a due motori alimentati da batterie ai polimeri di litio per una potenza totale di 60 chilowatt che gli consentono di raggiungere una velocità massima di 200 chilometri all'ora.



Volo sostenibile - Quella dell'E-Fan rappresenta una soluzione di trasporto "verde" che consente un abbattimento totale delle emissioni di CO2. L'autonomia per ora è di soli 45 minuti, sufficienti per voli d'addestramento a basso costo o per il traino di alianti. Nel 2019 Airbus potrebbe produrre una versione con 4 posti.