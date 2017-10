Via i mozziconi dalle strade: ora le cicche di sigaretta si "seppelliscono" nell'asfalto

I mozziconi di sigaretta potrebbero sparire dalla superficie di strade e marciapiedi per essere "seppelliti" al loro interno, venendo incapsulati direttamente nell'asfalto. E' il progetto della Rmit University di Melbourne, in Australia, nato con l'obiettivo di smaltire i seimila miliardi di "cicche" prodotti ogni anno nel mondo. In una ricerca durata 5 anni, e pubblicata sulla rivista Construction and Building Materials, gli studiosi hanno dimostrato che l'asfalto mescolato con i mozziconi è in grado di sostenere il traffico più intenso e, allo stesso tempo, ridurre la conduttività termica.