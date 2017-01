Vertice clima,trattative proseguono

06:46 - Nottata di trattative fra i rappresentanti di 195 paesi riuniti al vertice di Lima sul clima: l'obiettivo è quello di definire una bozza di accordo sulla lotta al riscaldamento globale. La chiusura della XX Conferenza Onu sul clima era in programma per venerdì, ma i negoziati stanno proseguendo: nodo della discordia rimangono le responsabilità finanziarie che ogni Paese dovrà assumere nel Green Climate Fund, il fondo internazionale per il clima.