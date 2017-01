9 febbraio 2015 Usa, nuova arma contro le emissioni: le microcapsule di bicarbonato cattura-CO2 Contengono una soluzione di carbonato di sodio che reagisce con l'anidride e la assorbe. In futuro potranno essere usate nelle centrali elettriche Tweet google 0 Invia ad un amico

15:28 - Il segreto per liberare il pianeta dalla morsa della CO2 potrebbe essere nel bicarbonato. I ricercatori del laboratorio Lawrence Livermore, negli Usa, hanno messo a punto delle microcapsule contenenti una soluzione di carbonato di sodio che reagisce con l'anidride carbonica e la assorbe. La tecnologia in futuro potrà essere usata nelle centrali elettriche ed è meno dannosa per l'ambiente rispetto ad altri sistemi di cattura della CO2.

Minuscole ma efficaci - Le microcapsule sono frutto di un lavoro congiunto di ricerca tra gli esperti del laboratorio Lawrence Livermore e gli scienziati dell'università di Harvard e dell'Illinois. Il loro è di appena mezzo millimetro e hanno un guscio costituito da un polimero permeabile all'anidride carbonica. Si tratta di una tecnologia che riduce sensibilmente l'impronta ambientale rispetto alle sostanze attualmente in uso per il sequestro e il riciclo di carbonio, come l'etanolammina. In futuro l'utilizzo di queste capsule potrà essere inglobato in grandi centrali elettriche, a carbone o a gas naturale.



Una sostanza "immortale" - "Il nostro metodo è un netto miglioramento in termini di impatto ambientale perché possiamo usare del semplice bicarbonato di sodio come sostanza chimica attiva", spiega il ricercatore Roger Aines. "Anche la corrosività è migliorata perché la sostanza chimica è più benigna e sempre incapsulata, non venendo mai a contatto, quindi, con la superficie delle apparecchiature delle centrali elettriche". A questo si aggiunge il fatto che il bicarbonato di sodio non ha problemi di riciclaggio o degradazione, e "può essere riutilizzato all'infinito, mentre le ammine si decompongono nel giro di pochi mesi o anni".