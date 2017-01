Usa, la "Valle della Morte" è fiorita

E' da sempre noto come uno dei posti più aridi del mondo per le prolungate siccità e le temperature bollenti, ma da qualche tempo qualcosa è cambiato. Stiamo parlando della "Valle della Morte", il parco nazionale tra California e Nevada dove non era difficile trovare ossa di animali o qualche carcassa consumata dal sole. Ora invece è tornato a vivere: più di venti tipi di fiori selvatici stanno colorando la terra arida. "Colpa" del Niño: non accadeva dal 2005. Ecco le immagini che documentano la fioritura