Usa, la tecnologia video blu-ray rende le celle solari più efficienti

Dal video all'energia pulita. Le applicazioni della tecnologia blu-ray si estendono anche alle celle solari, che in questo modo riescono ad assorbire un maggiore quantitativo di luce ed energia e ad avere una resa migliore. Il "segreto" sta nella capacità dei dischi di "impacchettare" una grande mole di dati ad alta definizione. Lo dice uno studio coordinato da Jiaxing Huang della Northwestern University di Evanston, negli Usa.

I ricercatori hanno infatti visto che il modello di informazioni scritte su un disco blu-ray è molto efficace anche nel migliorare l'assorbimento della luce attraverso lo spettro solare. I "blu-ray disc" contengono una maggiore densità di dati rispetto a dvd e cd, ed è proprio questo schema "quasi causale" che, una volta trasferito sulla superficie delle celle solari, ne migliora la resa e l'assorbimento della luce.



Per giungere a questa conclusione, gli studiosi hanno testato una vasta gamma di film e show televisivi messi su dischi blu-ray, usandoli come modello per una cella solare di polimero. In questo modo hanno notato che le sequenze di codice binario di 0 e 1 di un disco blu-ray, integrate per immagazzinare informazioni video, danno alle celle solari la consistenza ottimale sulla superficie per migliorare l'assorbimento attraverso tutto lo spettro della luce solare.



Un altro vantaggio legato a questa pratica consiste nel fatto che la tecnologia blu-ray è adatta alla produzione di massa. Le nuove celle potrebbero essere quindi un modo efficace e a basso costo per creare strumenti che migliorino la resa degli accumulatori solari.