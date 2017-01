Usa e Canada vietano "per sempre" le trivellazioni nell'Artico e nell'Atlantico

Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha vietato in modo permanente le trivellazioni per l'estrazione di gas e petrolio in vaste aree dell'Artico e dell'Atlantico. Un provvedimento analogo è stato adottato in contemporanea anche dal Canada, dove però lo "stop" è rivedibile ogni cinque anni. Per proteggere le acque, Obama ha fatto riferimento a una legge del 1953 che consente ai presidenti di limitare le zone di estrazione mineraria e perforazione. Greenpeace ha salutato con soddisfazione la mossa della Casa Bianca: " Il divieto interessa il 98% delle acque federali artiche , ben oltre 465mila metri quadrati".

La legge citata da Obama - L'Outer Continental Shelf Lands Act conferisce al presidente l'autorità di agire unilateralmente su una questione come quella delle trivellazioni. A tale clausola sono già ricorsi diversi predecessori di Obama, con l'intento di proteggere temporaneamente alcune piccole porzioni di oceano. La dichiarazione di "divieto permanente" firmata da Obama riguarda, per la prima volta, un'area dell'Atlantico che va dal Maine alla Virginia fino a quasi l'intera costa dell'Alaska. L'unica che può rovesciare la decisione è una corte federale.



Impegno a favore dell'ambiente - Il messaggio a Donald Trump, che ha più volte detto di voler abrogare molti degli impegni in campo ambientale presi dall'amministrazione Obama (a partire dagli accordi di Parigi sul clima), è chiaro. Il divieto permanente di trivellazione è il maggior risultato ottenuto da Obama nel campo della legislazione ambientale insieme all'obbligo per gli Stati di passare da un sistema elettrico basata sui combustibili fossili a uno basato sulle fonti di energia rinnovabile.



Greenpeace: "Bene il divieto" - "Obama e Trudeau si sono finalmente impegnati per la protezione dell'Artico. In gran parte di questi territori saranno vietate ora le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi. Obama è andato anche oltre, escludendo airgun e trivelle da un importante tratto della costa atlantica statunitense". E' quanto ha scritto Greenpeace Italia in una nota, aggiungendo: "Milioni di persone in tutto il mondo hanno sostenuto la nostra campagna per la protezione dell'Artico, un ecosistema unico, ricco di diversità biologica e di importanza fondamentale per la regolazione del clima del pianeta". Nell'Artico vivono oltre 20mila specie animali e i ghiacci artici, riflettendo i raggi solari, mitigano gli effetti del riscaldamento globale.



"Con il ritirarsi dei ghiacci - prosegue l'associazione ambientalista - avanzano le pretese delle compagnie petrolifere ma anche dell'industria della pesca, che possono finalmente accedere ad aree prima precluse. Speriamo che le misure decise da Stati Uniti e Canada siano utili a fermare questo scempio".