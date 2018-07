Urban Award, a ottobre il premio alle città che puntano sulla "mobilità dolce"

Un premio alle città che si sono distinte per aver diffuso le buone pratiche della mobilità sostenibile. Urban Award è il premio che, per la sua seconda edizione, verrà assegnato a Rimini il 24 ottobre in occasione dell’assemblea dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) che sostiene il riconoscimento. “Questa iniziativa – dice l’ideatrice Ludovica Casellati – vuole innescare una gara virtuosa tra città”.

Saranno tre in tutto le città premiate per i progetti migliori che puntano sulla mobilità sostenibile per ridurre l’inquinamento e il traffico urbano. Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, Urban Award tiene in considerazione non soltanto quelle misure già approvate, ma anche quelle in via di definizione connesse a piani di comunicazioni che incentivino l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, dalla bicicletta ai mezzi pubblici.



La giuria che a Rimini assegnerà il premio alle tre migliori città è presieduta dalla Casellati, direttore responsabile del magazine cicloturistico viagginbici.com, e sarà completata da associazioni e giornalisti, tra i quali anche il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori. Da regolamento le candidature all’Urban Award dovranno essere spedite entro il 30 settembre all’indirizzo igraw@viagginbici con materiale fotografico o video che raccontino i dettagli dei vari progetti green.