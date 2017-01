10 febbraio 2015 Ungheria, montature a 33 giri: gli occhiali derivati dal riciclo di vecchi vinili Una startup ha deciso per il riutilizzo "creativo" di un materiale di per sé non riciclabile per evitare l'impatto ambientale dell'accumulo dei dischi nelle discariche Tweet google 0 Invia ad un amico

11:48 - Montature e custodie per occhiali realizzate riciclando vecchi vinili. E' l'iniziativa intrapresa da una startup ungherese, decisa ad evitare l'impatto ambientale derivante dall'accumulo nelle discariche dei dischi a 33 giri danneggiati o inutilizzabili. Il vinile è di per sé un materiale non riciclabile, ma il suo riutilizzo green e "creativo" permette di evitare ulteriore produzione di plastica dura.

Quando il vinile fa male all'ambiente - Sono migliaia i collezionisti e gli appassionati di dischi in vinile sparsi per il mondo. Il mercato e la fruizione della musica, però, passano quasi esclusivamente per il mezzo digitale, determinando la "fine" della circolazione dei 33 giri. Non sono molti gli utenti che oggi possiedono gli strumenti per ascoltarli e spesso dai mercatini o dalle rivendite specializzate finiscono direttamente nelle discariche, trasformandosi in rifiuti molto difficili da smaltire.



Montature e astucci - Da qui è nata l'idea di una startup di Budapest di riassemblare quei vecchi vinili destinati alla pattumiera. Il risultato sono montature e custodie per occhiali perfettamente funzionali ed "ecologiche", ottenute grazie a uno speciale taglio laser per la sagomatura e all'abilità manuale di artigiani specializzati.