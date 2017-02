Il lato "oscuro" del pane, una pagnotta costa all'ambiente 0,6 chili di CO2

A pesare sull'ambiente è soprattutto la coltivazione, che genera circa la metà dei gas a effetto serra. In particolare il nitrato d'ammonio, usato come fertilizzante, è la causa del 43% delle emissioni.



L'impatto ambientale dei fertilizzanti - "Ogni pagnotta è responsabile del riscaldamento globale, dovuto ai fertilizzanti usati per aumentare il raccolto", spiegano gli studiosi. E aggiungono: "Un'alta resa agricola attualmente richiede un uso elevato di fertilizzanti economici. Con cento milioni di tonnellate di fertilizzanti usati ogni anno nel mondo per sostenere la produzione agricola, il problema è enorme".



Nonostante ciò, "l'impatto ambientale non viene conteggiato e quindi al momento non ci sono incentivi reali per ridurre la dipendenza dai fertilizzanti", sottolineano gli esperti, secondo cui il problema dei fertilizzanti sarebbe "risolvibile attraverso il miglioramento delle pratiche agronomiche". Secondo l'Oxfam, l'industria alimentare globale produce più gas serra dell'intera Unione europea.